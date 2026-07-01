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Телевышку снесут, но останется ли телевидение: в Петропавловске разбирают 64-летний символ города

Россия » Дальний Восток » Петропавловск

Никольская сопка в Петропавловске-Камчатском готовится к масштабному демонтажу. Старая 64-метровая телевышка, десятилетиями определявшая силуэт города, будет полностью разобрана к концу лета. Подрядчик уже приступил к подготовке площадки и переброске тяжелой техники на полуостров. Горожанам предстоит привыкнуть к обновленному ландшафту, где вместо металлического гиганта появится современная зона отдыха. Выясняем, как изменится центр краевой столицы и что построят на месте бывшего телецентра.

Петропавловск-Камчатский на фоне вулкана Корякского
Фото: flickr.com by kuhnmi, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Петропавловск-Камчатский на фоне вулкана Корякского

Снос башни за 51 день

Спецтехника и бригады рабочих должны уложиться в жесткий график. На разборку высотной конструкции, ее распиловку и вывоз металла отведен пятьдесят один день. Срок пошел сразу после подписания бумаг, так что к сентябрю площадка должна быть пустой и чистой.

Подрядчик берет на себя не только снос, но и полную рекультивацию территории. После вывоза остатков башни землю выровняют под дальнейшее строительство. Ликвидация телевышки — логичное продолжение зачистки сопки, начатой в прошлом году, когда здесь снесли ветхие постройки старого технического узла.

"Удаление таких объектов требует ювелирной точности инженеров. Здесь важно не просто обрушить металл, а аккуратно освободить дефицитную землю для новых проектов. Очистка Никольской сопки от старого железа позволит привлечь в город реальные деньги", — отметила в беседе с Pravda.Ru специалист по инфраструктуре и благоустройству регионов Ольга Морозова.

От символа связи к глянцу

Телевышку возвели в 1961 году, и она стала настоящим технологическим окном в мир для Камчатки. Шестьдесят лет объект исправно транслировал сигналы в дома жителей краевого центра. Со временем роль башни сошла на нет: цифровое вещание и оптоволокно превратили гиганта в обычную подставку для антенн сотовой связи.

Передача земли в муниципальную собственность открыла путь к перекройке пространства. Городские власти решили заменить промышленный объект на туристический магнит. Проект развития территории включает в себя создание целого комплекса объектов для досуга и просвещения.

"Реновация таких знаковых точек напрямую влияет на стоимость соседней недвижимости. Когда вместо ржавой вышки появляется планетарий и смотровая, район автоматически переходит в категорию премиальных. Это классический пример джентрификации", — объяснил эксперт по недвижимости и рынку жилья в регионах Артур Волков.

Планетарий и новые горизонты

На освободившемся месте вырастет современный визит-центр и планетарий. Проектировщики обещают обустроить смотровую площадку, с которой откроется лучший вид на Авачинскую бухту. Это превратит Никольскую сопку в полноценный туристический кластер, способный принимать тысячи гостей ежегодно.

Объект благоустройства Назначение
Смотровая площадка Панорамный обзор города и бухты
Планетарий Научно-образовательный досуг
Визит-центр Прием и информирование туристов

Очистка Никольской сопки — это не просто снос старой башни, а попытка сменить имидж города. Петропавловск-Камчатский постепенно избавляется от утилитарного советского облика, делая ставку на эстетику и комфорт жителей.

"Малые города и региональные столицы сейчас активно ищут себя через гастрономию и традиции. Создание таких пространств помогает удержать молодежь и привлечь потоки внутренних туристов, жаждущих комфорта в дикой природе", — подчеркнула обозреватель по туризму, культуре и традициям регионов Татьяна Зайцева.

Ответы на популярные вопросы

Куда денут разобранную вышку?

Металлические конструкции будут распилены и вывезены с территории сопки для дальнейшей утилизации и переработки.

Пострадает ли растительность при сносе?

Подрядчик обязан соблюдать нормы экологической безопасности и навести порядок на участке после завершения демонтажных работ.

Будут ли перебои со связью?

Операторы связи уже подготовили альтернативные площадки для своего оборудования, поэтому заметных проблем с сигналом возникнуть не должно.

Экспертная проверка: специалист по инфраструктуре и благоустройству регионов Ольга Морозова, эксперт по недвижимости и рынку жилья в регионах Артур Волков, обозреватель по туризму, культуре и традициям регионов Татьяна Зайцева
Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
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