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Пенсионерам разрешили легально зарабатывать на внуках: новая мера соцподдержки заработала в РФ

Россия » Поволжье » Киров

Кировская область запустила уникальный механизм поддержки семейных династий, который в народе уже окрестили бабушкиной зарплатой. Теперь старшее поколение может легально получать выплаты за воспитание внуков, помогая молодым родителям вернуться к карьере. Речь идет о сумме до 45 тысяч рублей в месяц, что сопоставимо со средней зарплатой в ряде отраслей региона. Такой подход призван не только укрепить финансовое положение пенсионеров, но и стимулировать рождаемость через создание безопасной социальной среды. В материале разберем, как работает эта схема и какие еще меры поддержки вывели регион в лидеры Приволжья.

Бабушка и внучка
Фото: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use
Бабушка и внучка

Деньги за воспитание внуков

Новый закон фактически превращает семейную помощь в оплачиваемый труд. Если раньше бабушки и дедушки сидели с детьми на добровольных началах, то с июля эта деятельность подкреплена финансово. Губернатор Александр Соколов, ставший инициатором проекта, сделал ставку на традиционные ценности и внутрисемейную кооперацию. Это решает проблему дефицита мест в яслях и позволяет матерям не выпадать из профессиональной колеи.

"Такая мера позволяет сохранить преемственность поколений и дает региональному бюджету понятный инструмент инвестиций в человеческий капитал", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru Валерий Козлов.

Региональные власти встроили бабушкину зарплату в масштабную архитектуру социальной защиты. На данный момент в области функционируют 39 различных механизмов помощи. Ранее была внедрена зарплата мамам, полагающаяся женщинам при рождении первенца. Все эти рычаги направлены на исправление демографического перекоса, который наблюдался в последние годы.

Лидерство в Приволжском округе

Статистика подтверждает работоспособность выбранной стратегии. В мае 2026 года область зафиксировала самый высокий показатель рождаемости в ПФО. За пять месяцев текущего года динамика появления первых детей в семьях обогнала результаты аналогичного периода прошлого года. Социальные выплаты становятся тем топливом, которое разгоняет демографический двигатель региона.

"Поддержка многодетных и молодых семей через прямые выплаты снижает порог страха перед завтрашним днем и стабилизирует миграцию населения", — отметила специально для Pravda.Ru Елена Романова.

Помимо прямых пособий, власти развивают сопутствующую инфраструктуру. Социальный фонд России недавно обновил автопарк местных служб, передав девять новых машин. Активно внедряются и цифровые сервисы: за прошлый год жители получили более двух миллиардов рублей по электронным больничным, что упростило процесс взаимодействия с государством.

Юридические тонкости выплат

Для получения выплаты необходимо соблюдение ряда условий, закрепленных в муниципальных нормативах. Сделка между государством и семьей требует правильного оформления документов и подтверждения родства. Это не просто пособие, а целевая поддержка тех, кто реально занят уходом за ребенком, пока родители работают на благо экономики области.

"Прозрачность назначения таких субсидий исключает злоупотребления и позволяет направлять средства именно тем, кто в них нуждается", — объяснила эксперт Pravda.Ru Светлана Фёдорова.

Параметр Что меняется
Максимальная сумма До 45 000 рублей ежемесячно
Статус получателя Бабушки или дедушки внуков
Основное условие Трудоустройство мамы ребенка

Ответы на популярные вопросы

Можно ли оформить выплату на дедушку?

Да, закон предусматривает возможность получения средств любым из близких родственников старшего поколения, фактически осуществляющим уход.

Влияет ли это на основную пенсию?

Выплата является дополнительной мерой социальной поддержки и не заменяет пенсионные начисления.

Нужно ли маме выходить на полный день?

Для активации выплаты необходимо подтверждение занятости матери, условия которой прописаны в региональном регламенте.

Экспертная проверка: региональный экономист Валерий Козлов, эксперт по социальной политике Елена Романова, юрист Светлана Фёдорова
Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
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