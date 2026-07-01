Пенсионерам разрешили легально зарабатывать на внуках: новая мера соцподдержки заработала в РФ

Кировская область запустила уникальный механизм поддержки семейных династий, который в народе уже окрестили бабушкиной зарплатой. Теперь старшее поколение может легально получать выплаты за воспитание внуков, помогая молодым родителям вернуться к карьере. Речь идет о сумме до 45 тысяч рублей в месяц, что сопоставимо со средней зарплатой в ряде отраслей региона. Такой подход призван не только укрепить финансовое положение пенсионеров, но и стимулировать рождаемость через создание безопасной социальной среды. В материале разберем, как работает эта схема и какие еще меры поддержки вывели регион в лидеры Приволжья.
Новый закон фактически превращает семейную помощь в оплачиваемый труд. Если раньше бабушки и дедушки сидели с детьми на добровольных началах, то с июля эта деятельность подкреплена финансово. Губернатор Александр Соколов, ставший инициатором проекта, сделал ставку на традиционные ценности и внутрисемейную кооперацию. Это решает проблему дефицита мест в яслях и позволяет матерям не выпадать из профессиональной колеи.
"Такая мера позволяет сохранить преемственность поколений и дает региональному бюджету понятный инструмент инвестиций в человеческий капитал", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru Валерий Козлов.
Региональные власти встроили бабушкину зарплату в масштабную архитектуру социальной защиты. На данный момент в области функционируют 39 различных механизмов помощи. Ранее была внедрена зарплата мамам, полагающаяся женщинам при рождении первенца. Все эти рычаги направлены на исправление демографического перекоса, который наблюдался в последние годы.
Статистика подтверждает работоспособность выбранной стратегии. В мае 2026 года область зафиксировала самый высокий показатель рождаемости в ПФО. За пять месяцев текущего года динамика появления первых детей в семьях обогнала результаты аналогичного периода прошлого года. Социальные выплаты становятся тем топливом, которое разгоняет демографический двигатель региона.
"Поддержка многодетных и молодых семей через прямые выплаты снижает порог страха перед завтрашним днем и стабилизирует миграцию населения", — отметила специально для Pravda.Ru Елена Романова.
Помимо прямых пособий, власти развивают сопутствующую инфраструктуру. Социальный фонд России недавно обновил автопарк местных служб, передав девять новых машин. Активно внедряются и цифровые сервисы: за прошлый год жители получили более двух миллиардов рублей по электронным больничным, что упростило процесс взаимодействия с государством.
Для получения выплаты необходимо соблюдение ряда условий, закрепленных в муниципальных нормативах. Сделка между государством и семьей требует правильного оформления документов и подтверждения родства. Это не просто пособие, а целевая поддержка тех, кто реально занят уходом за ребенком, пока родители работают на благо экономики области.
"Прозрачность назначения таких субсидий исключает злоупотребления и позволяет направлять средства именно тем, кто в них нуждается", — объяснила эксперт Pravda.Ru Светлана Фёдорова.
|Параметр
|Что меняется
|Максимальная сумма
|До 45 000 рублей ежемесячно
|Статус получателя
|Бабушки или дедушки внуков
|Основное условие
|Трудоустройство мамы ребенка
Да, закон предусматривает возможность получения средств любым из близких родственников старшего поколения, фактически осуществляющим уход.
Выплата является дополнительной мерой социальной поддержки и не заменяет пенсионные начисления.
Для активации выплаты необходимо подтверждение занятости матери, условия которой прописаны в региональном регламенте.
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