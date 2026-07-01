"Вонь невыносимая": жители Ростова жалуются на грязную горячую воду с запахом канализации

Жуткий запах канализации и мутный оттенок — так выглядит горячая вода из кранов ростовчан. Жители дома №7 по бульвару Платова бьют тревогу: пить такую воду невозможно, а пользоваться ею — опасно. Проблема на Вертолетном поле уже не первая. Подобные жалобы на дурно пахнущую и мутную воду жители дома уже отправляли в феврале. Тогда же на коммуникациях обнаружили очередной дефект.

Фото: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/7/74/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B0_%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B5_%D0%BE%D1%82%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F.7-crop.jpg by AVRS , https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/ Коричневая вода после отключения.7-crop

Ситуация обострилась 1 июля. К зловонию добавилась мутная вода. Собственники квартир сообщают, что напор горячей воды тоже заметно снизился. При этом холодное водоснабжение в микрорайоне работает исправно. В феврале этого года жители уже получали воду плохого качества, теперь история повторяется. Ремонтные работы, которые проводились с 12 мая по 5 июня, выявили новую поломку. Это задержало возобновление подачи горячей воды.

ЖКХ: запах и цвет — повод для жалобы

Специалисты по жилищно-коммунальному хозяйству поясняют, что резкий запах и мутность воды — явные признаки проблем с водоочисткой или состоянием сетей. Неприятный запах канализации может говорить о попадании сточных вод в систему горячего водоснабжения. Это чревато как минимум дискомфортом, а как максимум — рисками для здоровья.

"Неприятный запах и изменение цвета воды — это сигналы системы о том, что что-то пошло не так. Может быть, произошел прорыв на линии, и в систему попали фекальные воды. Или же проблема глубже — в технологических процессах подготовки воды. Важно, чтобы управляющая компания или ресурсоснабжающая организация оперативно провели анализ, выявили причину и устранили ее. Игнорирование таких симптомов может привести к санитарно-эпидемиологическим последствиям", — рассказал в беседе с Pravda.Ru эксперт по ЖКХ и тарифам Евгений Блех.

Износ сетей: повторяющийся сценарий

Проблема с горячей водой в этом районе может быть связана с критическим износом коммуникаций. Подобные инциденты происходят регулярно. В прошлом году жители Западного жилого массива уже сталкивались с длительным отключением горячей воды из-за аварий на сетях. Ситуацию усугубляет тот факт, что проблема не единична и затрагивает не только этот дом, но и весь микрорайон Вертолетного поля.

Качество воды напрямую зависит от состояния инфраструктуры. Старые водопроводы и теплосети чаще подвержены коррозии и протечкам. Это приводит к загрязнению воды и снижению напора. Комплексное решение проблемы требует не просто латания дыр, а капитального ремонта или замены изношенных участков.

Что говорят эксперты: реальные риски

Подобные проблемы с водой в российских регионах — не редкость. Эксперты отмечают, что часто причиной становится элементарный износ инфраструктуры. Коммунальные службы работают в режиме постоянного устранения аварий, вместо того чтобы планомерно обновлять сети. Это приводит к повторению одних и тех же сценариев.

"Когда мы видим резкое ухудшение качества горячей воды, особенно с появлением запахов и мутности, это говорит о серьезных проблемах. Есть риск, что в воду попадают загрязнители из окружающей среды или даже сточные воды. Людям необходимо обращаться с жалобами в соответствующие инстанции: управляющую компанию, Роспотребнадзор. Это поможет ускорить процесс проверки и устранения неисправностей, а также напомнит о необходимости ремонта теплосетей", — подчеркнула специалист по инфраструктуре и благоустройству регионов Ольга Морозова.

Ресурсоснабжающие организации часто ссылаются на плановые работы или объективные трудности. Однако жители справедливо ожидают стабильного качества коммунальных услуг. Повторяющиеся дефекты на коммуникациях намекают на системные недочеты в обслуживании сетей.

Ответы на популярные вопросы

Куда обращаться, если вода из крана пахнет канализацией?

Следует обратиться в управляющую компанию или ТСЖ. Если проблема не решается, подать жалобу в Роспотребнадзор.

Какие еще проблемы могут быть связаны с износом сетей?

Снижение напора, частые порывы, перебои с подачей воды, а также риск аварий, ведущих к затоплению.

Как проверить качество горячей воды?

Можно отправить образцы воды в аккредитованную лабораторию для проведения химического и микробиологического анализа.

Как часто должны проводиться проверки качества воды?

Согласно санитарным нормам, плановые проверки проводятся регулярно, но при поступлении жалоб они должны осуществляться вне очереди.

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