Бензин доехал не до всех: заправки Алтайского края оказались под контролем из-за срыва поставок

Прокуратура Алтайского края взяла под жесткий контроль четырех предпринимателей, сорвавших график отгрузки топлива. Проверки показали, что бизнесмены оправдывали пустые резервуары на заправках поломками техники и нехваткой водителей. Власти региона уже ввели лимиты на отпуск горючего для малых АЗС, чтобы нормализовать логистические потоки. Антимонопольная служба перешла на круглосуточный режим мониторинга цен, пресекая попытки нажиться на дефиците. В материале разберем, как край перестраивает систему снабжения и на какие меры идут чиновники для стабилизации рынка.

Фото: Pravda.ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use Бензоколонки на заправке

Бензовозы встали на прикол

Надзорные органы зафиксировали перебои с поставками в нескольких районах края. Владельцы местных топливных компаний ссылались на технический сбой: якобы машины вышли из строя, а управлять оставшимися некому. Прокуроры сочли эти доводы неубедительными и применили меры административной профилактики. Сейчас топливо на небольшие заправки начало поступать, но объем продаж временно ограничен лимитами.

"Нарушение логистических цепочек в регионах часто связано с попыткой придержать товар в ожидании ценовых колебаний", — отметил специально для Pravda.Ru эксперт по ЖКХ и тарифам Евгений Блех.

Региональное управление ФАС включило режим ручного управления. Специалисты проверяют, насколько обоснованы ценники на стелах, если они выходят за рамки стандартных затрат на переработку и перевозку. Под прицел попали структуры, чья маржа резко подскочила без видимых экономических причин. Власти края настоятельно советуют частникам закупать ГСМ у крупных федеральных игроков и не играть с непрозрачными схемами.

Регион меняет маршруты снабжения

Правительство края решило подстраховаться и начало закупки у зарубежных партнеров. Основная задача — наполнить хранилища предприятий, которые обеспечивают работу экстренных служб и промышленности. Текущая ситуация в отрасли остается сложной, поэтому чиновники стараются максимально диверсифицировать источники поступления нефтепродуктов.

"Стабильность цен в аграрных регионах напрямую зависит от оперативности межбюджетных трансфертов и своевременного авансирования закупок", — объяснил в беседе с Pravda.Ru региональный экономист Валерий Козлов.

Для понимания масштаба мер по стабилизации ситуации приведена сводка текущих изменений в отрасли.

Направление контроля Статус меры Мониторинг ФАС Ежедневные отчеты по ценам Отгрузка на АЗС Введены временные лимиты Импорт ГСМ Запуск альтернативных поставок

Специалисты по чрезвычайным ситуациям напоминают, что любые задержки с горючим для спецтехники могут привести к параличу инфраструктуры. Риски сохраняются, но прямое вмешательство прокуратуры должно дисциплинировать участников рынка, которые пытаются сэкономить на логистике в ущерб потребителям.

"Своевременное выявление логистических пробок позволяет избежать системного кризиса снабжения в отдаленных районах", — подчеркнула эксперт по чрезвычайным ситуациям Ирина Петрова специально для Pravda.Ru.

Ответы на популярные вопросы

Почему на заправках ввели лимиты?

Это временная мера для предотвращения искусственного дефицита, пока поставщики восстанавливают регулярный график движения бензовозов.

Как ФАС узнает о завышении цен?

Ведомство анализирует структуру затрат каждой компании; если наценка превышает производственные и налоговые издержки, начинаются проверки.

Коснутся ли перебои спецслужб?

Правительство региона выделило приоритетные объемы топлива для скорой помощи, пожарных и промышленности, используя запасы из альтернативных источников.

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