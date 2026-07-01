Прокуратура Алтайского края взяла под жесткий контроль четырех предпринимателей, сорвавших график отгрузки топлива. Проверки показали, что бизнесмены оправдывали пустые резервуары на заправках поломками техники и нехваткой водителей. Власти региона уже ввели лимиты на отпуск горючего для малых АЗС, чтобы нормализовать логистические потоки. Антимонопольная служба перешла на круглосуточный режим мониторинга цен, пресекая попытки нажиться на дефиците. В материале разберем, как край перестраивает систему снабжения и на какие меры идут чиновники для стабилизации рынка.
Надзорные органы зафиксировали перебои с поставками в нескольких районах края. Владельцы местных топливных компаний ссылались на технический сбой: якобы машины вышли из строя, а управлять оставшимися некому. Прокуроры сочли эти доводы неубедительными и применили меры административной профилактики. Сейчас топливо на небольшие заправки начало поступать, но объем продаж временно ограничен лимитами.
"Нарушение логистических цепочек в регионах часто связано с попыткой придержать товар в ожидании ценовых колебаний", — отметил специально для Pravda.Ru эксперт по ЖКХ и тарифам Евгений Блех.
Региональное управление ФАС включило режим ручного управления. Специалисты проверяют, насколько обоснованы ценники на стелах, если они выходят за рамки стандартных затрат на переработку и перевозку. Под прицел попали структуры, чья маржа резко подскочила без видимых экономических причин. Власти края настоятельно советуют частникам закупать ГСМ у крупных федеральных игроков и не играть с непрозрачными схемами.
Правительство края решило подстраховаться и начало закупки у зарубежных партнеров. Основная задача — наполнить хранилища предприятий, которые обеспечивают работу экстренных служб и промышленности. Текущая ситуация в отрасли остается сложной, поэтому чиновники стараются максимально диверсифицировать источники поступления нефтепродуктов.
"Стабильность цен в аграрных регионах напрямую зависит от оперативности межбюджетных трансфертов и своевременного авансирования закупок", — объяснил в беседе с Pravda.Ru региональный экономист Валерий Козлов.
Для понимания масштаба мер по стабилизации ситуации приведена сводка текущих изменений в отрасли.
|Направление контроля
|Статус меры
|Мониторинг ФАС
|Ежедневные отчеты по ценам
|Отгрузка на АЗС
|Введены временные лимиты
|Импорт ГСМ
|Запуск альтернативных поставок
Специалисты по чрезвычайным ситуациям напоминают, что любые задержки с горючим для спецтехники могут привести к параличу инфраструктуры. Риски сохраняются, но прямое вмешательство прокуратуры должно дисциплинировать участников рынка, которые пытаются сэкономить на логистике в ущерб потребителям.
"Своевременное выявление логистических пробок позволяет избежать системного кризиса снабжения в отдаленных районах", — подчеркнула эксперт по чрезвычайным ситуациям Ирина Петрова специально для Pravda.Ru.
Это временная мера для предотвращения искусственного дефицита, пока поставщики восстанавливают регулярный график движения бензовозов.
Ведомство анализирует структуру затрат каждой компании; если наценка превышает производственные и налоговые издержки, начинаются проверки.
Правительство региона выделило приоритетные объемы топлива для скорой помощи, пожарных и промышленности, используя запасы из альтернативных источников.
Минск оказался в эпицентре масштабного противостояния, где привычные методы лавирования между Востоком и Западом внезапно утратили свою прежнюю эффективность.