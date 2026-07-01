Никаких справок о прописке: Владимирская область изменила правила получения выплат

Губернатор Владимирской области расширил перечень льгот для участников мобилизационного резерва и их семей. Соответствующий указ, опубликованный на портале правовой информации, призван укрепить социальную защищенность граждан, встающих в строй для охраны критической инфраструктуры. Особое внимание уделили детям резервистов, а также поддержке семей в бытовых и образовательных вопросах.

Фото: unsplash.com by Sandra Seitamaa is licensed under Free to use under the Unsplash License Мама и малыш

Приоритет: дети и домашний уют

Новый пакет преференций охватывает ключевые социальные сферы. Дети резервистов получают право на ускоренное зачисление в первые классы и перевод в школы, расположенные ближе к дому. Для учащихся с первого по одиннадцатый класс вводится бесплатным двухразовое питание в школьных столовых.

В детских садах и школах региона отменяется родительская плата за присмотр и уход. Более того, для дошкольников предусмотрено приоритетное зачисление в группы продленного дня, а в муниципалитетах рекомендуют открывать дежурные группы круглосуточного пребывания. Подобная реформа школьного образования в регионе требует тщательной настройки на местах, чтобы льготы доходили до адресатов без бюрократических задержек.

"Поддержка семей резервистов через конкретные образовательные льготы — важный шаг. Это снимает с плеч людей часть финансовых обязательств по обеспечению быта и обучения детей, что особенно актуально в текущих условиях", — подчеркнула эксперт по социальной политике и демографии регионов Елена Романова.

"БАРС-Владимир": служба и стимулы

Основные усилия властей направлены на комплектование отряда "БАРС-Владимир", который выполняет задачи по защите стратегически важных объектов от украинских беспилотников. В указе четко прописано, что для получения льгот не нужно подтверждать постоянное проживание — достаточно факта подписания контракта.

Для резервистов, чья основная заработная плата ниже 80 тысяч рублей, предусмотрена доплата из областного бюджета. Она покрывает разницу между средним заработком и этой суммой. Сами бойцы при выполнении боевых задач могут рассчитывать на выплаты от 21 до 29 тысяч рублей в месяц в дополнение к основному доходу.

"Интеграция выплат через прямое субсидирование позволяет оперативно компенсировать выпадающие доходы. Это эффективный способ поддержать уровень жизни семей тех, кто решил посвятить свое время обеспечению безопасности региона", — констатировал региональный экономист Валерий Козлов.

Ответы на популярные вопросы

Кто именно считается членом семьи резервиста?

Супруги, родители, а также дети-инвалиды любого возраста. Кроме того, к членам семьи относятся совершеннолетние дети в возрасте до 23 лет, если они проходят очное обучение в местных вузах или колледжах.

Как долго действуют льготы для семей?

Социальная поддержка предоставляется на все время действия контракта о пребывании в резерве. После его завершения или прекращения льготы перестают начисляться.

Нужно ли собирать справки о месте жительства?

Нет, глава региона дал рекомендацию муниципальным образованиям не требовать подтверждение постоянного проживания: для получения льгот достаточно заключить контракт с отрядом.

Кто будет следить за соблюдением указа?

Контроль за исполнением распоряжений возложен на вице-губернатора Владимирской области, курирующего социальный блок. Нарушения в предоставлении льгот будут пресекаться в административном порядке.

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