Петербург меняет привычный облик мегаполиса: новые меры ограничили аппетиты застройщиков на годы вперед

Власти Северной столицы приступили к реализации масштабного плана по расширению экологического каркаса города. Губернатор утвердил поправки в закон о зеленых насаждениях общего пользования, которые предусматривают создание рекреационных зон во всех 18 районах мегаполиса.
Согласно подписанному документу, адресный перечень площадок для благоустройства пополнили 111 новых объектов. Суммарная площадь территорий, которые официально получили охранный статус и будут превращены в скверы и парки, превышает 80 гектаров. В обновленный реестр включили 28 крупных пространств общегородского значения и 80 локальных зон отдыха, расположенных внутри жилых кварталов, а еще три участка зарезервированы для формирования будущего ландшафта.
Процесс озеленения затронет даже те локации, где ранее велись активные градостроительные споры. В то время как суд отклонил иск по реновации, новые поправки фиксируют границы парков, защищая их от застройки. "Во всех районах Петербурга появятся новые скверы и парки", — сообщает rosbalt.ru со ссылкой на пресс-службу городской администрации. Помимо этого, город планирует обустроить современную прогулочную зону с амфитеатром на побережье Дудергофского канала.
"Увеличение количества зеленых зон — это не только вопрос эстетики, но и критический фактор снижения тепловой нагрузки на жилые массивы мегаполиса", — отметил в беседе с Pravda.Ru эколог, специалист по природопользованию в субъектах РФ Игорь Степанов.
Расширение списка зеленых насаждений требует значительных бюджетных вложений в проектирование и уход за новыми территориями. Это направление становится таким же приоритетным, как и транспортная сфера, где Петербург потратит миллиарды на дороги в ближайшие годы. Особое внимание уделено малым архитектурным формам и созданию полноценных рекреационных маршрутов внутри спальных районов.
Аналитики рынка отмечают, что наличие благоустроенного сквера в шаговой доступности повышает привлекательность локации быстрее, чем строительство очередного торгового центра. Учитывая, что в прошлом году рынок складов Петербурга показал аномальный рост, сохранение баланса между промышленными и природными зонами становится ключевым вызовом для городских властей. Новые насаждения выступят естественным буфером, улучшая микроклимат и качество жизни горожан.
Адресный план охватывает все без исключения 18 районов города, включая как центральную часть, так и пригородные территории мегаполиса.
В перечень вошли 28 крупных городских парков, 80 малых внутриквартальных скверов и три участка, выделенных под перспективное озеленение в будущем.
Благодаря изменениям в законодательстве, площадь охраняемых зеленых насаждений в Петербурге увеличится более чем на 80 гектаров.
Там создадут современную зону для прогулок и активного отдыха, главной архитектурной особенностью которой станет открытый амфитеатр.
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