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Петербург меняет привычный облик мегаполиса: новые меры ограничили аппетиты застройщиков на годы вперед

Россия » Северо-Запад » Санкт-Петербург

Власти Северной столицы приступили к реализации масштабного плана по расширению экологического каркаса города. Губернатор утвердил поправки в закон о зеленых насаждениях общего пользования, которые предусматривают создание рекреационных зон во всех 18 районах мегаполиса.

Парк
Фото: commons.wikimedia.org by Парккузсад, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Парк

Масштабное расширение парковых зон

Согласно подписанному документу, адресный перечень площадок для благоустройства пополнили 111 новых объектов. Суммарная площадь территорий, которые официально получили охранный статус и будут превращены в скверы и парки, превышает 80 гектаров. В обновленный реестр включили 28 крупных пространств общегородского значения и 80 локальных зон отдыха, расположенных внутри жилых кварталов, а еще три участка зарезервированы для формирования будущего ландшафта.

Процесс озеленения затронет даже те локации, где ранее велись активные градостроительные споры. В то время как суд отклонил иск по реновации, новые поправки фиксируют границы парков, защищая их от застройки. "Во всех районах Петербурга появятся новые скверы и парки", — сообщает rosbalt.ru со ссылкой на пресс-службу городской администрации. Помимо этого, город планирует обустроить современную прогулочную зону с амфитеатром на побережье Дудергофского канала.

"Увеличение количества зеленых зон — это не только вопрос эстетики, но и критический фактор снижения тепловой нагрузки на жилые массивы мегаполиса", — отметил в беседе с Pravda.Ru эколог, специалист по природопользованию в субъектах РФ Игорь Степанов.

Новые стандарты комфортной среды

Расширение списка зеленых насаждений требует значительных бюджетных вложений в проектирование и уход за новыми территориями. Это направление становится таким же приоритетным, как и транспортная сфера, где Петербург потратит миллиарды на дороги в ближайшие годы. Особое внимание уделено малым архитектурным формам и созданию полноценных рекреационных маршрутов внутри спальных районов.

Аналитики рынка отмечают, что наличие благоустроенного сквера в шаговой доступности повышает привлекательность локации быстрее, чем строительство очередного торгового центра. Учитывая, что в прошлом году рынок складов Петербурга показал аномальный рост, сохранение баланса между промышленными и природными зонами становится ключевым вызовом для городских властей. Новые насаждения выступят естественным буфером, улучшая микроклимат и качество жизни горожан.

Ответы на популярные вопросы о создании новых парков

Где именно появятся новые зеленые зоны?

Адресный план охватывает все без исключения 18 районов города, включая как центральную часть, так и пригородные территории мегаполиса.

Какие объекты входят в список 111 новых локаций?

В перечень вошли 28 крупных городских парков, 80 малых внутриквартальных скверов и три участка, выделенных под перспективное озеленение в будущем.

Какая общая площадь территорий будет благоустроена?

Благодаря изменениям в законодательстве, площадь охраняемых зеленых насаждений в Петербурге увеличится более чем на 80 гектаров.

Что планируется построить на берегу Дудергофского канала?

Там создадут современную зону для прогулок и активного отдыха, главной архитектурной особенностью которой станет открытый амфитеатр.

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Автор Оксана Аникина
Оксана Аникина — журналист, литературный редактор, заместитель главного редактора Правда.Ру
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