Готовимся к пробкам: 1 июля в Ярославле начинают ремонт Московского проспекта

Ярославская мэрия анонсировала новый этап масштабной реконструкции ключевой городской артерии. После завершения ремонта тротуаров дорожные службы приступают к обновлению проезжей части Московского проспекта. Основные силы техники перебрасывают на участок от площади Подвойского в сторону автовокзала.

Фото: https://www.mos.ru/news/item/158474073/ by Фото: пресс-служба комплекса городского хозяйства Москвы Дорожники

Смена курса на Московском проспекте

Ярославская мэрия анонсировала новый этап масштабной реконструкции ключевой городской артерии. После завершения ремонта тротуаров дорожные службы приступают к обновлению проезжей части Московского проспекта. Основные силы техники перебрасывают на участок от площади Подвойского в сторону автовокзала.

График работы дорожников расписан по часам. Вечером 1 июля, начиная с 20:00, подрядчик установит необходимые дорожные знаки, ограничивающие движение, а уже с 21:00 тяжелая техника приступит к фрезерованию изношенного асфальтового покрытия. Власти призывают автомобилистов внимательно следить за временными указателями и не нарушать ПДД в зоне ведения строительных работ.

"Масштабное фрезерование требует четкой логистики, иначе город встанет в многочасовые пробки. Подобная реконструкция мостов и дорог критически важна для мобильности региона, но требует синхронизации графиков", — констатировала специалист по инфраструктуре и благоустройству регионов Ольга Морозова.

Цена дорожного вопроса

Контракт на капитальное преображение проспекта власти заключили еще осенью прошлого года. Исполнителем работ выступила компания "Профиль-Плюс", руководителем которой является депутат Ярославской областной думы Илья Горохов. В общий лот стоимостью 319 миллионов рублей вошли не только центральная магистраль, но и три второстепенные улицы, требующие внимания дорожников.

Вопросы контроля качества подрядных работ остаются в центре внимания гражданского общества, особенно на фоне проблем с восстановлением культурных объектов, где бюджетные средства зачастую тратятся с низкой эффективностью.

"Контроль бюджета при реализации крупных дорожных проектов — это основа доверия к власти. Нужно анализировать эффективность использования каждого миллиона, чтобы подрядчик не только испытывал проблемы с приставами, а качественно выполнял обязательства перед жителями", — подчеркнул региональный экономист Валерий Козлов.

Этап работ Время запуска Установка знаков 1 июля, 20:00 Снятие старого асфальта 1 июля, 21:00

Ответы на популярные вопросы

Где именно начнутся ремонтные работы в среду?

Рабочие начнут снимать асфальт на участке от площади Подвойского в направлении городского автовокзала.

Почему движение ограничат именно в вечернее время?

Это делается для минимизации автомобильных заторов и обеспечения безопасности дорожных рабочих в условиях трафика.

Сколько всего улиц ремонтирует данный подрядчик?

В контракт вошли Московский проспект и еще три дополнительные улицы города.

Какова общая сумма финансирования данного проекта?

Стоимость комплекса ремонтных работ составляет 319 миллионов рублей.

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