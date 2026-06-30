Заказ на инженеров: Татарстан верстает учебные планы на семь лет вперед

В Татарстане завершился масштабный аудит кадровых потребностей экономики. О дефиците специалистов заявили 3 857 предприятий республики, что покрывает 77% от запланированного охвата. Эти данные станут фундаментом для распределения бюджетных мест в вузах и колледжах до 2032 года.

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Промышленный сектор выступил главным локомотивом опроса. Предприятия обрабатывающей отрасли обеспечили более четверти всех заявок. В тройку наиболее «голодных» до кадров сфер также вошли торговля (17,6%) и образование (10,8%).

"Результаты опроса — это навигационная карта для всей системы подготовки кадров. Мы видим реальный запрос бизнеса и обязаны синхронизировать с ним образовательные программы. Это позволит не только корректировать цифры приема, но и точечно открывать новые направления под конкретные заводы", — объяснил руководитель кадрового центра «Работа России» РТ Тимур Муллин.

Разрыв между теорией в аудиториях и практикой на конвейерах планируют устранять через жесткую привязку к цифрам ВНИИ труда. Высокую заинтересованность в кадрах подтвердили транспортные компании (8,5%), ИТ-сектор (7,7%) и медицина (5,9%). Научная и техническая деятельность также требует подпитки — здесь дефицит составляет 6,6% от общего объема заявок.

Отрасль Доля в кадровом заказе Обрабатывающая промышленность > 25% Оптовая и розничная торговля 17,6% Образование 10,8% Транспорт и хранение 8,5%

В текущем году в исследовании участвовали более 6,3 тысячи работодателей Татарстана. Процесс цифровизирован: сбор идет на платформе Минтруда России. Итоговая база позволит региональным властям отсечь невостребованные специальности и перебросить финансирование на те профессии, где кадровый голод грозит затормозить рост ВРП.

"Точный расчет кадровой потребности позволяет избежать перекосов в региональном бюджете. Когда мы понимаем, сколько специалистов нужно промышленности через пять лет, мы инвестируем в конкретные рабочие места, а не в выпускников с дипломами для полки", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru региональный экономист Валерий Козлов.

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