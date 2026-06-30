Студенческие отряды в Татарстане: перераспределение кадрового ресурса задало новый вектор развития

В Татарстане подвели итоги весеннего образовательного марафона для студенческих отрядов. Квалификационные свидетельства и новые рабочие специальности получили 2 895 человек. Обучение организовали в рамках нацпроекта "Молодежь и дети", сделав ставку на бесплатную подготовку кадров для ключевых отраслей экономики.
География проекта охватила 19 муниципалитетов республики. Базой для подготовки стали 43 учебных заведения. Основная нагрузка легла на плечи средних специальных учебных заведений — там обучались 63,4% участников. Оставшиеся 36,6% студентов осваивали ремесло на базе вузов, превращая теоретические знания в прикладные навыки.
Лидером по количеству подготовленных бойцов стала Казань — на столицу пришлось 53,5% всех выпускников весеннего потока. В промышленном поясе республики также зафиксирована высокая активность: в Нижнекамске обучение прошли 12,1% студентов, в Набережных Челнах — 11,2%. Замыкают пятерку лидеров Чистополь (5,1%) и Альметьевск (3,5%).
"Профессиональная подготовка — это фундамент, который дает ребятам не просто корочку, а гарантированное рабочее место. С 2021 года мы обучили почти 18 тысяч человек. Это десятая часть от всех подготовленных кадров студотрядов в масштабах страны", — отметил в беседе с Pravda. Ru региональный экономист Валерий Козлов.
Самым востребованным направлением в республике остается индустриальный сектор. Почти половина студентов — 1 426 человек — выбрали промышленный профиль. Подготовка велась по 39 различным специальностям, что позволяет закрывать кадровые дыры на крупнейших предприятиях региона.
|Направление
|Популярные специальности
|Промышленность и энергетика
|Электромонтер, оператор БАС
|Сельское хозяйство
|Тракторист-машинист
|Сервис и социальная сфера
|Вожатый, официант
Особый интерес молодежь проявляет к современным технологиям. В топ популярных специальностей, наряду с традиционными вожатыми и трактористами, вошли операторы беспилотных авиационных систем. Это подчеркивает стремление Раиса республики и правительства Татарстана синхронизировать молодежную политику с запросами технологического суверенитета.
"Для Татарстана важно сохранять баланс между аграрным сектором и высокотехнологичным производством. Студотряды здесь выступают как оперативный кадровый резерв, способный быстро адаптироваться под сезонные нужды АПК", — объяснил аграрный эксперт Виктор Смирнов.
Осенний этап обещает быть не менее масштабным. Планируется подготовить еще 2 676 специалистов. Суммарно за год через систему профобучения пройдут более 5,5 тысяч участников движения. Те, кто хочет получить творческую или узкую специализацию, продолжат занятия в Академии студенческих отрядов, где готовят фотографов, проводников и специалистов по социальному проектированию.
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