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Студенческие отряды в Татарстане: перераспределение кадрового ресурса задало новый вектор развития

Россия » Поволжье » Казань

В Татарстане подвели итоги весеннего образовательного марафона для студенческих отрядов. Квалификационные свидетельства и новые рабочие специальности получили 2 895 человек. Обучение организовали в рамках нацпроекта "Молодежь и дети", сделав ставку на бесплатную подготовку кадров для ключевых отраслей экономики.

Молодой инженер тестирует смарт-часы в лаборатории
Фото: Pravda.ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use
Молодой инженер тестирует смарт-часы в лаборатории

География проекта охватила 19 муниципалитетов республики. Базой для подготовки стали 43 учебных заведения. Основная нагрузка легла на плечи средних специальных учебных заведений — там обучались 63,4% участников. Оставшиеся 36,6% студентов осваивали ремесло на базе вузов, превращая теоретические знания в прикладные навыки.

Лидером по количеству подготовленных бойцов стала Казань — на столицу пришлось 53,5% всех выпускников весеннего потока. В промышленном поясе республики также зафиксирована высокая активность: в Нижнекамске обучение прошли 12,1% студентов, в Набережных Челнах — 11,2%. Замыкают пятерку лидеров Чистополь (5,1%) и Альметьевск (3,5%).

"Профессиональная подготовка — это фундамент, который дает ребятам не просто корочку, а гарантированное рабочее место. С 2021 года мы обучили почти 18 тысяч человек. Это десятая часть от всех подготовленных кадров студотрядов в масштабах страны", — отметил в беседе с Pravda. Ru региональный экономист Валерий Козлов.

Промышленный вектор и новые технологии

Самым востребованным направлением в республике остается индустриальный сектор. Почти половина студентов — 1 426 человек — выбрали промышленный профиль. Подготовка велась по 39 различным специальностям, что позволяет закрывать кадровые дыры на крупнейших предприятиях региона.

Направление Популярные специальности
Промышленность и энергетика Электромонтер, оператор БАС
Сельское хозяйство Тракторист-машинист
Сервис и социальная сфера Вожатый, официант

Особый интерес молодежь проявляет к современным технологиям. В топ популярных специальностей, наряду с традиционными вожатыми и трактористами, вошли операторы беспилотных авиационных систем. Это подчеркивает стремление Раиса республики и правительства Татарстана синхронизировать молодежную политику с запросами технологического суверенитета.

"Для Татарстана важно сохранять баланс между аграрным сектором и высокотехнологичным производством. Студотряды здесь выступают как оперативный кадровый резерв, способный быстро адаптироваться под сезонные нужды АПК", — объяснил аграрный эксперт Виктор Смирнов.

Осенний этап обещает быть не менее масштабным. Планируется подготовить еще 2 676 специалистов. Суммарно за год через систему профобучения пройдут более 5,5 тысяч участников движения. Те, кто хочет получить творческую или узкую специализацию, продолжат занятия в Академии студенческих отрядов, где готовят фотографов, проводников и специалистов по социальному проектированию.

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Автор Александр Приходько
Александр Приходько — журналист, корреспондент Правды.Ру
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