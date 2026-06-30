В селе Амга Якутской области открылась XXII Республиканская педагогическая ярмарка "Сельская школа & Образовательная марка". Форум, ставший своеобразным "центром управления полетами" для дальневосточного образования, собрал рекордные 5600 участников со всех сопок региона. На открытие прибыл глава Якутии Айсен Николаев.
Для Якутии, где расстояния между поселками измеряются сутками пути, а вертолет — такой же привычный транспорт, как "пруль" на дорогах Приморья, подобная концентрация интеллекта в одном селе — событие из ряда вон. Глава республики подчеркнул, что ярмарка давно переросла формат обычного съезда: это площадка, где педагоги из отдаленных улусов делятся рабочими кейсами в условиях вечной мерзлоты и сложной логистики.
Главным маркером качества работы сельских учителей стали итоги госэкзаменов. Если в прошлом году на всю республику было 17 стобалльных результатов, то в 2024-м планка поднялась до 26. Важный нюанс: треть "абсолютных" результатов пришлась на районные школы. Лидером стал Чурапчинский улус, выдавший сразу трех отличников.
"Мы видим, что качество образования в районах растет вопреки всем климатическим и географическим вызовам. Девять стобалльников из Алданского, Кобяйского, Мирнинского и Нерюнгринского районов — это системный результат, а не случайность. Я вырос в семье учителей и знаю, что за этими цифрами стоит круглосуточный труд", — отметил глава Якутии Айсен Николаев.
|Параметр
|Значение (2024 г.)
|Общее число участников ярмарки
|Более 5600 человек
|Стобалльники по ЕГЭ (республика)
|26 (рост на 53% к 2023 г.)
|Районные школы в топе
|9 стобалльников из улусов
В этом году на ярмарке особый акцент сделали на молодых специалистах. Победительница конкурса "Учитель года — 2025" Юлия Макарова, представляющая Чурапчинскую гимназию, отметила, что сельские школы перестают быть "забытыми форпостами". Развитие сети президентских школ дает педагогам доступ к технологиям, которые раньше были доступны только в крупных центрах вроде Якутска или Хабаровска.
Для Амгинского района ярмарка стала не только образовательным, но и экономическим драйвером. Как отметил глава улуса Степан Кузьмин, создание условий для молодежи и развитие инфраструктуры — это единственная возможность остановить отток населения в города. Инвестиции в школы здесь рассматривают как вложения в будущее региона, который стоит на пороге масштабного промышленного освоения.
"Якутия сейчас демонстрирует пример того, как за счет региональных доплат и грантов удерживать кадры на местах. Успех сельской школы в Чурапче, обошедшей многие городские лицеи, — это сигнал инвесторам и властям о том, что человеческий капитал в улусах готов к сложным задачам", — подчеркнул региональный экономист Валерий Козлов.
Минск оказался в эпицентре масштабного противостояния, где привычные методы лавирования между Востоком и Западом внезапно утратили свою прежнюю эффективность.