Амга стала эпицентром перемен: регион предъявил доказательства смены образовательного лидера

В селе Амга Якутской области открылась XXII Республиканская педагогическая ярмарка "Сельская школа & Образовательная марка". Форум, ставший своеобразным "центром управления полетами" для дальневосточного образования, собрал рекордные 5600 участников со всех сопок региона. На открытие прибыл глава Якутии Айсен Николаев.

Фото: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Все права защищены Пустой школьный класс с рядами учебных парт и трехпанельной доской

Для Якутии, где расстояния между поселками измеряются сутками пути, а вертолет — такой же привычный транспорт, как "пруль" на дорогах Приморья, подобная концентрация интеллекта в одном селе — событие из ряда вон. Глава республики подчеркнул, что ярмарка давно переросла формат обычного съезда: это площадка, где педагоги из отдаленных улусов делятся рабочими кейсами в условиях вечной мерзлоты и сложной логистики.

Результаты ЕГЭ: районы обгоняют столицу

Главным маркером качества работы сельских учителей стали итоги госэкзаменов. Если в прошлом году на всю республику было 17 стобалльных результатов, то в 2024-м планка поднялась до 26. Важный нюанс: треть "абсолютных" результатов пришлась на районные школы. Лидером стал Чурапчинский улус, выдавший сразу трех отличников.

"Мы видим, что качество образования в районах растет вопреки всем климатическим и географическим вызовам. Девять стобалльников из Алданского, Кобяйского, Мирнинского и Нерюнгринского районов — это системный результат, а не случайность. Я вырос в семье учителей и знаю, что за этими цифрами стоит круглосуточный труд", — отметил глава Якутии Айсен Николаев.

Параметр Значение (2024 г.) Общее число участников ярмарки Более 5600 человек Стобалльники по ЕГЭ (республика) 26 (рост на 53% к 2023 г.) Районные школы в топе 9 стобалльников из улусов

Молодые кадры и "президентские" возможности

В этом году на ярмарке особый акцент сделали на молодых специалистах. Победительница конкурса "Учитель года — 2025" Юлия Макарова, представляющая Чурапчинскую гимназию, отметила, что сельские школы перестают быть "забытыми форпостами". Развитие сети президентских школ дает педагогам доступ к технологиям, которые раньше были доступны только в крупных центрах вроде Якутска или Хабаровска.

Для Амгинского района ярмарка стала не только образовательным, но и экономическим драйвером. Как отметил глава улуса Степан Кузьмин, создание условий для молодежи и развитие инфраструктуры — это единственная возможность остановить отток населения в города. Инвестиции в школы здесь рассматривают как вложения в будущее региона, который стоит на пороге масштабного промышленного освоения.

"Якутия сейчас демонстрирует пример того, как за счет региональных доплат и грантов удерживать кадры на местах. Успех сельской школы в Чурапче, обошедшей многие городские лицеи, — это сигнал инвесторам и властям о том, что человеческий капитал в улусах готов к сложным задачам", — подчеркнул региональный экономист Валерий Козлов.

Читайте также