Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Психологическое давление стало главным оружием преступников: системы защиты рухнули под натиском
Эти футболки захватили лето-2026: дизайнеры вернули тренды 80-х и 90-х, которые снова в моде
Новый гель заставил кость расти заново: ученые показали прорыв в лечении опасного пародонтита
Дизайнерское табу-2026: гид по вещам, которые пора забыть ради комфортной жизни
Никто не узнал: попытка Кендалл Дженнер и Джейкоба Элорди скрыться привела к волне насмешек
Студенческие отряды в Татарстане: перераспределение кадрового ресурса задало новый вектор развития
Амга стала эпицентром перемен: регион предъявил доказательства смены образовательного лидера
Карп, карась и плотва клюют как сумасшедшие: 3 ингредиента для убойной насадки
Опасная ловушка летнего зноя: ткани начали копить воду из-за критической ошибки в питании

Финансовая навигация для родителей в Мордовии: как изменились условия получения региональной помощи

Россия » Поволжье » Саранск

В Мордовии капитально пересмотрели механику поддержки семей, сделав ставку на финансовые инструменты. Сейчас в регионе работают 32 профильных выплаты. С начала года на "семейный кошелек" из бюджета выделили более 600 миллионов рублей. Помощь охватывает весь путь родителей: от первого крика в роддоме до оформления ипотечных документов.

Дети и женщина лепят фигурки из пластилина в группе
Фото: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Все права защищены
Дети и женщина лепят фигурки из пластилина в группе

Молодым везде у нас дорога

Особый фокус наведен на тех, кто только начинает строить быт. В республике действует специальный денежный стимул для женщин, решившихся на первенца до 25 лет. До недавнего времени за это платили 100 тысяч рублей — поддержку уже успели получить около 500 матерей.

Власти решили не сворачивать программу, а усилить её. Срок действия меры продлили до июля 2027 года, а саму сумму проиндексировали до 150 тысяч рублей. Это своего рода аванс для тех, кто готов вкладываться в демографию региона.

"Для молодых семей на старте критически важна прямая финансовая инъекция. Увеличение выплаты до 150 тысяч рублей — это не просто социальный жест, а попытка сбалансировать региональный бюджет в сторону долгосрочных демографических инвестиций", — объяснил в беседе с Pravda. Ru региональный экономист Валерий Козлов.

Многодетные и квартирный вопрос

Для тех, кто идет за вторым и последующими детьми, работает республиканский материнский капитал. Суммы здесь растут пропорционально числу детей. За третьего ребенка семья получает 143 тысячи рублей, за четвертого — 171 тысячу, а при появлении пятого сумма переваливает за 214 тысяч.

Жилищная сфера остается самым сложным участком "семейной навигации". В Мордовии действует механизм погашения ипотеки для тех, чьи квадратные метры не соответствуют нормативам. Условия просты: чем больше детей, тем весомее доля кредита, которую закрывает регион. Кроме того, для упрощения быта запустили пункты проката — теперь дорогостоящие детские вещи можно брать в аренду, не перегружая личный бюджет.

Власти рассчитывают, что такая многоуровневая лестница выплат позволит родителям чувствовать себя увереннее в условиях турбулентности.

Читайте также

Экспертная проверка: региональный экономист / аналитик бюджетов и развития территорий Валерий Козлов
Автор Петр Дерябин
Петр Дерябин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Сейчас читают
Фуры встали наглухо: Пашинян выбрал тактику отрицания очевидного на границе с Россией
Мир. Новости мира
Фуры встали наглухо: Пашинян выбрал тактику отрицания очевидного на границе с Россией
Стулья разъехались окончательно: Белоруссию поставили перед фатальным выбором
Мир. Новости мира
Стулья разъехались окончательно: Белоруссию поставили перед фатальным выбором
Ступни как наждачная бумага: простое аптечное средство за неделю вернет им младенческую мягкость
Красота
Ступни как наждачная бумага: простое аптечное средство за неделю вернет им младенческую мягкость
Популярное
Стулья разъехались окончательно: Белоруссию поставили перед фатальным выбором

Минск оказался в эпицентре масштабного противостояния, где привычные методы лавирования между Востоком и Западом внезапно утратили свою прежнюю эффективность.

Стулья разъехались окончательно: Белоруссию поставили перед фатальным выбором
Градус ненависти зашкаливает: поступок пожилого мужчины в Гданьске взорвал польские соцсети
Градус ненависти зашкаливает: поступок пожилого мужчины в Гданьске взорвал польские соцсети
Фуры встали наглухо: Пашинян выбрал тактику отрицания очевидного на границе с Россией
Очереди на АЗС привели к срочным решениям: что теперь будет с поставками топлива
Теракт в элитном районе Монако ударил по шансам Украины на вступление в ЕС Любовь Степушова Запредельная дерзость: западный конкурс определил новые цели для ударов по России Андрей Николаев
Кровавая провокация в Крыму: Киев планирует высадку десанта ради захвата заложников
Западные разбойники доигрались: Россия превратила танкеры в неприступные плавучие крепости
Стелс-магия окончательно рассеялась: атомные гиганты РФ превратили флагман США в мишень
Стелс-магия окончательно рассеялась: атомные гиганты РФ превратили флагман США в мишень
Последние материалы
Дизайнерское табу-2026: гид по вещам, которые пора забыть ради комфортной жизни
Никто не узнал: попытка Кендалл Дженнер и Джейкоба Элорди скрыться привела к волне насмешек
Студенческие отряды в Татарстане: перераспределение кадрового ресурса задало новый вектор развития
Амга стала эпицентром перемен: регион предъявил доказательства смены образовательного лидера
Финансовая навигация для родителей в Мордовии: как изменились условия получения региональной помощи
Карп, карась и плотва клюют как сумасшедшие: 3 ингредиента для убойной насадки
Опасная ловушка летнего зноя: ткани начали копить воду из-за критической ошибки в питании
Стыд за таких людей переполнил: реакция Сети на жест Пугачёвой заставила Волочкову заступиться
Регистрация — не финал: как расторгнуть договор, если в автомобиле обнаружились дефекты
Слишком много грязи в Сети: жест Тома Круза в сторону Виктории Бекхэм спровоцировал скандал
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.