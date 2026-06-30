Финансовая навигация для родителей в Мордовии: как изменились условия получения региональной помощи

В Мордовии капитально пересмотрели механику поддержки семей, сделав ставку на финансовые инструменты. Сейчас в регионе работают 32 профильных выплаты. С начала года на "семейный кошелек" из бюджета выделили более 600 миллионов рублей. Помощь охватывает весь путь родителей: от первого крика в роддоме до оформления ипотечных документов.

Фото: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Все права защищены Дети и женщина лепят фигурки из пластилина в группе

Молодым везде у нас дорога

Особый фокус наведен на тех, кто только начинает строить быт. В республике действует специальный денежный стимул для женщин, решившихся на первенца до 25 лет. До недавнего времени за это платили 100 тысяч рублей — поддержку уже успели получить около 500 матерей.

Власти решили не сворачивать программу, а усилить её. Срок действия меры продлили до июля 2027 года, а саму сумму проиндексировали до 150 тысяч рублей. Это своего рода аванс для тех, кто готов вкладываться в демографию региона.

"Для молодых семей на старте критически важна прямая финансовая инъекция. Увеличение выплаты до 150 тысяч рублей — это не просто социальный жест, а попытка сбалансировать региональный бюджет в сторону долгосрочных демографических инвестиций", — объяснил в беседе с Pravda. Ru региональный экономист Валерий Козлов.

Многодетные и квартирный вопрос

Для тех, кто идет за вторым и последующими детьми, работает республиканский материнский капитал. Суммы здесь растут пропорционально числу детей. За третьего ребенка семья получает 143 тысячи рублей, за четвертого — 171 тысячу, а при появлении пятого сумма переваливает за 214 тысяч.

Жилищная сфера остается самым сложным участком "семейной навигации". В Мордовии действует механизм погашения ипотеки для тех, чьи квадратные метры не соответствуют нормативам. Условия просты: чем больше детей, тем весомее доля кредита, которую закрывает регион. Кроме того, для упрощения быта запустили пункты проката — теперь дорогостоящие детские вещи можно брать в аренду, не перегружая личный бюджет.

Власти рассчитывают, что такая многоуровневая лестница выплат позволит родителям чувствовать себя увереннее в условиях турбулентности.

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