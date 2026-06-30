Федеральный бюджет инвестирует в будущее Республики Коми. Регион выиграл конкурс программы "Регион для молодых", который проходит под эгидой нацпроекта "Молодёжь и дети". На развитие социальной инфраструктуры и новых форматов досуга республика получит 79 миллионов рублей.
Врио главы Коми Ростислав Гольдштейн сообщил, что эти вложения станут топливом для запуска 16 свежих проектов и проведения 26 крупных мероприятий. Масштаб разный: от локальных встреч до международных форумов. Главная цель — создать в северном крае точки притяжения, которые удержат кадры на местах.
Инфраструктурная карта региона пополнится сразу двумя важными объектами для юного поколения. В Сыктывкаре планируют запустить современную Арт-резиденцию — штаб-квартиру для художников, музыкантов и дизайнеров. Районная молодежь тоже не останется за бортом: в Троицко-Печорске построят профильный муниципальный центр.
Перемены затронут и событийную повестку. Традиционный уличный фестиваль "СтарТуй" меняет формат. Теперь праздник станет круглогодичным. Организаторы добавят зимний этап, где основной акцент сделают на экстремальных дисциплинах — сноуборде и лыжах.
Для тех, кто уже строит карьеру, запустят тематические площадки. Впервые пройдет форум "Ночная смена" для работающей молодежи, заработает маркет для начинающих коммерсантов и агроускоритель "АгроКоми", призванный оживить сельское хозяйство силами молодых специалистов.
"Победа в конкурсе — это не лотерея, а результат системного выжимания максимума из имеющихся ресурсов. Мы проектируем такую среду, чтобы у ребят в любом поселке были те же возможности для старта, что и в столице", — отметил в беседе с Pravda. Ru региональный экономист Валерий Козлов.
|Направление
|Что изменится
|Инфраструктура
|Арт-резиденция и новый центр в Троицко-Печорске
|Мероприятия
|26 событий и трансформации фестиваля "СтарТуй"
|Профессиональный лифт
|Запуск форума "Ночная смена" и "АгроКоми"
Руководство региона подчеркивает: федеральный транш — это фундамент для долгосрочной стратегии. Власти делают ставку на то, что качественная инфраструктура рядом с домом станет для выпускников вузов решающим аргументом в пользу работы в Коми.
"Для малых территорий создание современных зон отдыха и профессиональной реализации — единственный способ затормозить миграционный отток молодежи в мегаполисы", — объяснила эксперт по социальной политике Елена Романова.
Минск оказался в эпицентре масштабного противостояния, где привычные методы лавирования между Востоком и Западом внезапно утратили свою прежнюю эффективность.