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Республика Коми получила 79 миллионов рублей на развитие молодежной инфраструктуры и реализацию проектов

Россия » Северо-Запад » Сыктывкар

Федеральный бюджет инвестирует в будущее Республики Коми. Регион выиграл конкурс программы "Регион для молодых", который проходит под эгидой нацпроекта "Молодёжь и дети". На развитие социальной инфраструктуры и новых форматов досуга республика получит 79 миллионов рублей.

молодежь
Фото: mos.ru by Фото: пресс-служба Департамента территориальных органов исполнительной власти города Москвы, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
молодежь

Врио главы Коми Ростислав Гольдштейн сообщил, что эти вложения станут топливом для запуска 16 свежих проектов и проведения 26 крупных мероприятий. Масштаб разный: от локальных встреч до международных форумов. Главная цель — создать в северном крае точки притяжения, которые удержат кадры на местах.

Новые стены и зимний драйв: что построят в республике

Инфраструктурная карта региона пополнится сразу двумя важными объектами для юного поколения. В Сыктывкаре планируют запустить современную Арт-резиденцию — штаб-квартиру для художников, музыкантов и дизайнеров. Районная молодежь тоже не останется за бортом: в Троицко-Печорске построят профильный муниципальный центр.

Перемены затронут и событийную повестку. Традиционный уличный фестиваль "СтарТуй" меняет формат. Теперь праздник станет круглогодичным. Организаторы добавят зимний этап, где основной акцент сделают на экстремальных дисциплинах — сноуборде и лыжах.

Для тех, кто уже строит карьеру, запустят тематические площадки. Впервые пройдет форум "Ночная смена" для работающей молодежи, заработает маркет для начинающих коммерсантов и агроускоритель "АгроКоми", призванный оживить сельское хозяйство силами молодых специалистов.

"Победа в конкурсе — это не лотерея, а результат системного выжимания максимума из имеющихся ресурсов. Мы проектируем такую среду, чтобы у ребят в любом поселке были те же возможности для старта, что и в столице", — отметил в беседе с Pravda. Ru региональный экономист Валерий Козлов.

Задачи и ожидания

Направление Что изменится
Инфраструктура Арт-резиденция и новый центр в Троицко-Печорске
Мероприятия 26 событий и трансформации фестиваля "СтарТуй"
Профессиональный лифт Запуск форума "Ночная смена" и "АгроКоми"

Руководство региона подчеркивает: федеральный транш — это фундамент для долгосрочной стратегии. Власти делают ставку на то, что качественная инфраструктура рядом с домом станет для выпускников вузов решающим аргументом в пользу работы в Коми.

"Для малых территорий создание современных зон отдыха и профессиональной реализации — единственный способ затормозить миграционный отток молодежи в мегаполисы", — объяснила эксперт по социальной политике Елена Романова.

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Автор Петр Дерябин
Петр Дерябин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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