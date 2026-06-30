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РКС-Петрозаводск инвестировала более 1 миллиарда рублей в городскую инфраструктуру в 2025 году

Россия » Северо-Запад » Петрозаводск

Главным итогом работы "РКС-Петрозаводск" в 2025 году стал рекордный объем инвестиций в городскую инфраструктуру. Сумма вложений превысила 1 миллиард рублей. Результаты модернизации и выполнение обязательств перед коллективом обсудили на итоговой конференции компании.

Пожилой мужчина рассматривает счета за коммунальные услуги
Фото: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Все права защищены
Пожилой мужчина рассматривает счета за коммунальные услуги

Средства направили на капитальное обновление инженерных артерий города: реконструкцию сетей водоснабжения, перекладку ключевых теплотрасс и глубокую промывку коммуникаций. Техническая ревизия уже дала плоды — потери ресурсов снизились, а стабильность подачи тепла и воды в тысячи квартир выросла.

Инвестиционный портфель распределили по трем направлениям:

Подразделение Объем вложений (млн руб.)
"ПКС-Водоканал" 617
"ПКС-Тепловые сети" 343
"Энергокомфорт. Карелия" 41

Помимо "железа", холдинг удерживает статус одного из крупнейших доноров региональной казны. Совокупные налоги и социальные отчисления компании также перешагнули отметку в 1 миллиард рублей. В пересчете на штатную единицу каждый сотрудник генерирует более миллиона рублей налоговых выплат в год.

"Мы вкладываем суммы не просто в металл и бетон, а в предсказуемость быта. Устойчивое развитие невозможно без ставки на людей, поэтому мы системно расширяем социальный пакет и программы наставничества", — подчеркнул в беседе с Pravda. Ru главный управляющий директор группы Александр Сафронов.

Социальный блок компании показал рост: расходы на охрану труда и обучение персонала увеличились на 16,7%. Предприятие активно вербует кадры со студенческой скамьи — заключено 28 целевых договоров. По итогам производственной практики штат пополнили 48 молодых специалистов.

Курс на обновление затронул и экологическую повестку. Темы чистоты водоемов остаются критически важными, особенно на фоне санитарных вызовов в других регионах. Пока Петрозаводск укрепляет трубы, южные города борются с последствиями инфраструктурных сбоев.

На фоне масштабных трат коммунальщиков Карелии, соседние регионы демонстрируют иные финансовые успехи. Например, в Вологодской области нашли резервы для пополнения казны без заемных средств, а Георгий Филимонов сообщил о миллиардных допдоходах бюджета благодаря новой стратегии управления.

"Инвестиции в такие базовые отрасли, как ЖКХ, являются фундаментом для любого социально-экономического развития. Рост налоговых отчислений от таких предприятий — это прямой индикатор финансового здоровья территории", — отметил региональный экономист Валерий Козлов.

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Автор Петр Дерябин
Петр Дерябин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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