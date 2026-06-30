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Автобусам перекрыли привилегию: в Череповце убирают выделенную полосу с моста

Россия » Северо-Запад » Вологда » Череповец

Череповец снимает транспортную петлю с Октябрьского моста. Власти города признали эксперимент с выделенной полосой завершенным: автобусы теперь справляются с графиком без искусственной защиты. Рабочие уже начали демонтировать временные дорожные знаки, чтобы вернуть переправе привычную пропускную способность. Новая разметка появится на асфальте в ближайшие ночные смены, когда интенсивность движения минимальна.

Автобусная полоса
Фото: Pravda.ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use
Автобусная полоса

Пропускная способность возвращается в норму

Особый режим для общественного транспорта действовал на участке от перекрестка проспекта Строителей и улицы Бабушкина до улицы Мамлеева. Меру вводили как страховку от транспортного коллапса на время активной фазы ремонта моста. Сейчас инженеры дорожных служб подтверждают, что заторы перестали быть критичными для муниципальных маршрутов.

"Период жестких ограничений на Октябрьском мосту миновал. Анализ обстановки показал, что затруднений для автобусов нет, поэтому спецполосу ликвидируют", — объяснил специально для Pravda.Ru специалист по инфраструктуре и благоустройству регионов Ольга Морозова.

Сотрудники предприятия Спецавтотранс зачищают обочины от предупреждающих табличек. Технология проста: сначала убирают физические указатели, затем стирают или закрашивают старые линии разметки. Водителям личного транспорта разрешат занимать крайний правый ряд сразу после завершения покрасочных работ.

Экономический эффект и логистика

Возврат к прежней схеме движения должен разгрузить основные артерии, ведущие к мосту. Для города это означает снижение издержек на содержание временных постов и систем мониторинга. Когда поток машин распределяется по всем полосам, износ покрытия становится более равномерным, что продлевает жизнь дорожного полотна между плановыми ремонтами.

"Региональные власти часто используют временные выделенки как демпфер при крупных стройках. Уход от таких ограничений сигнализирует о стабилизации логистических цепочек и снижении нагрузки на муниципальный бюджет", — отметил в беседе с Pravda.Ru региональный экономист Валерий Козлов.

Жители города внимательно следят за графиком работ. Изменения коснутся не только владельцев машин, но и пешеходов, так как циклы работы светофоров на прилегающих перекрестках могут быть перенастроены. Городская администрация обещает, что демонтаж пройдет без создания дополнительных пробок.

Безопасность и возможные риски

Несмотря на оптимистичные прогнозы, дорожные службы остаются в режиме повышенной готовности. Смена привычной схемы всегда требует времени на адаптацию водителей. Первые дни после обновления разметки станут тестовыми: если поток снова встанет, власти могут вернуться к обсуждению точечных ограничений.

"Любое изменение в организации движения требует осторожности. Важно, чтобы водители не расслаблялись и следили за новыми указателями, пока привычка проезжать мост по старым правилам не уступит место реальности", — подчеркнула эксперт Pravda.Ru по чрезвычайным ситуациям и природным рискам Ирина Петрова.

Параметр изменений Текущий статус
Дорожные знаки Демонтированы в течение дня
Разметка Нанесение в ночное время
Режим для автобусов Общий поток с остальным транспортом

Ответы на популярные вопросы

Когда можно будет ехать по правой полосе?

Официально — сразу после нанесения новой разметки и завершения работ по демонтажу знаков, ориентировочно со следующего утра после ночной смены.

Вернут ли выделенку в будущем?

Власти допускают такую возможность только в случае возобновления масштабных ремонтных работ или критического замедления общественного транспорта.

Экспертная проверка: специалист по инфраструктуре и благоустройству регионов Ольга Морозова, региональный экономист Валерий Козлов, эксперт по чрезвычайным ситуациям Ирина Петрова
Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
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