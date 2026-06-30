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Невидимые изменения в экономике Калмыкии: какие товары преподнесли гражданам майский подарок

Россия » Юг » Элиста

В Калмыкии зафиксировано майское снижение цен на 0,1% относительно апреля. Главным драйвером удешевления потребительской корзины стали продукты питания, среди которых наибольшую динамику показали яйца.

Мужчина ест суп на овощной лавке на ташкентском рынке
Фото: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Все права защищены
Мужчина ест суп на овощной лавке на ташкентском рынке

На прилавках региона их стало заметно больше благодаря росту производства у соседей и в целом по стране, что заставило торговые сети активно использовать скидки для привлечения покупателей.

Продуктовый рынок: от яиц до сахара

Сезонный фактор и хозяйственная логика помогли снизить стоимость растительной продукции. Тепличные и привозные овощи и фрукты продолжили терять в цене. Весной владельцы агрокомплексов сократили затраты на обогрев и освещение площадей, что увеличило объемы поставок. Дополнительным рычагом давления на ценники стало укрепление национальной валюты.

Однако не все позиции в чеках радовали глаз. Сахар пошел против общего тренда и подорожал. Причина чисто техническая: запасы сырья после переработки прошлогоднего урожая свеклы подошли к концу, что создало временный дефицит предложения на складах.

"Стабильность цен в агросекторе сильно зависит от логистических плеч и стоимости энергоресурсов. В мае мы увидели классическое сочетание избытка яиц на рынке и благоприятных условий для теплиц", — отметил в беседе с Pravda. Ru аграрный эксперт Виктор Смирнов.

Электроника против бытовой химии

В непродовольственном сегменте ситуация разделилась. На полках с бытовой химией, парфюмерией и косметикой ценники обновили в сторону повышения. Производители переложили в стоимость товаров возросшие расходы на логистику и индексацию зарплат персонала.

Товарная группа Динамика цен
Гаджеты и смартфоны Снижение за счет курса рубля и маркетинга
Моющие средства Рост из-за транспортных издержек
Театральные билеты Рост на фоне фестивального спроса

При этом цифровая техника стала доступнее. Цены на смартфоны, беспроводные наушники и смарт-часы поползли вниз. Этому способствовали не только валютные колебания, но и агрессивные маркетинговые акции региональных ритейлеров, пытающихся стимулировать спрос.

Сектор услуг: культурная инфляция

Услуги традиционно демонстрируют рост. В мае основной удар по кошелькам нанес культурный досуг. Театральные билеты подорожали на фоне высокого спроса из-за проведения в республике крупных фестивалей. Кроме того, учреждения культуры столкнулись с ростом операционных затрат: от содержания зданий до покупки материалов для декораций.

"Региональные бюджеты и доходы населения сегодня находятся в хрупком равновесии. Любой всплеск спроса на услуги, особенно событийного характера, моментально отражается на итоговой инфляции в субъекте", — объяснил региональный экономист Валерий Козлов.

Прогнозы и официальные цифры

Годовая инфляция в Калмыкии по итогам мая замедлилась до 5,8%. Это чуть выше общероссийского показателя в 5,3%. Регулятор в лице Банка России продолжает использовать инструмент ключевой ставки, чтобы уравновесить аппетиты покупателей с реальными возможностями производителей и поставщиков.

Целевой ориентир Центрбанка остается неизменным — возвращение темпов роста цен к уровню 4%. Для достижения этой планки денежно-кредитная политика сохранит свой жесткий вектор в ближайшей перспективе.

Ответы на популярные вопросы

Почему яйца дешевеют, а сахар дорожает?

Рынок яиц перенасыщен предложением из соседних регионов, где производство вышло на пиковые мощности. Сахар же находится в фазе межсезонья, когда старый урожай переработан, а новый еще не поступил в продажу.

Ждать ли снижения цен на бытовую технику дальше?

Дальнейшая динамика зависит от курса рубля и сложности цепочек параллельного импорта. Майское снижение было во многом обеспечено именно укреплением валюты.

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Автор Петр Дерябин
Петр Дерябин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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