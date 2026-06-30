Кировский районный суд Махачкалы обязал снизить тарифы на воду в поселке Шамхал

Кировский районный суд Махачкалы встал на сторону потребителей в споре с коммунальщиками. Жители поселка Шамхал долгое время получали из кранов жидкость, которую трудно назвать питьевой водой. Лабораторные исследования подтвердили: качество ресурса не выдерживает никакой критики и не соответствует санитарным нормам.

Фото: Сакиулова Ольга is licensed under Public domain Ледяной разлом на водопроводе

Механика судебного решения проста: если услуга оказана наполовину, то и платить за нее по полному тарифу люди не обязаны. Суд признал работу АО "ЕОРД" ненадлежащей и обязал компанию сменить ценник. Теперь за грязную воду в Шамхале будут начислять оплату исключительно по тарифу для технической воды, что существенно разгрузит кошельки местных жителей.

"Решение суда — это серьезный сигнал для коммунальных монополистов. Нельзя продавать технический ресурс под видом питьевого. Фактически, компания обязана провести ревизию всей финансовой модели в поселке, пока не обеспечит нормальную очистку", — подчеркнул в беседе с Pravda. Ru эксперт по ЖКХ и тарифам Евгений Блех.

Полгода на исправление фильтров

Коммунальщики пытались оспорить вердикт, подав апелляцию. Однако Верховный суд Дагестана оставил жалобу без удовлетворения, подтвердив правоту сельчан. Теперь у АО "ЕОРД" есть строгий дедлайн — шесть месяцев. За это время компания обязана выполнить два ключевых условия:

Перевести всех абонентов в Шамхале на "технический" тариф.

Наладить полный цикл подготовки воды, поступающей из водовода Миатли — Махачкала, для хозяйственных и бытовых нужд.

Проблема вышла далеко за пределы одного поселка. Аналогичный иск уже подан в отношении всей системы водоснабжения Махачкалы. Проверки выявили, что в домах горожан вода стабильно превышает нормы по мутности, но счета приходят как за идеально чистую. Судебные разбирательства по столице республики продолжаются.

"Износ сетей и отсутствие качественной водоподготовки — это хроническая болезнь многих регионов. Но именно судебные прецеденты заставляют поставщиков инвестировать в модернизацию инфраструктуры, а не просто собирать платежи", — отметила специалист по инфраструктуре и благоустройству регионов Ольга Морозова.

Ответы на популярные вопросы

Будет ли перерасчет за прошлые периоды?

Суд обязал изменить тариф с момента вступления решения в силу, однако потребители имеют право требовать компенсации за период подтвержденного ненадлежащего качества через дополнительные иски.

Что именно считается "полным циклом водоподготовки"?

Это комплекс мер, включающий фильтрацию, коагуляцию и обеззараживание воды до состояния, при котором она полностью соответствует СанПиН для питьевого водоснабжения.

Читайте также

Экспертная проверка: эксперт по ЖКХ и тарифам эксперт по ЖКХ и тарифам Евгений Блех , специалист по инфраструктуре и благоустройству регионов Ольга Морозова