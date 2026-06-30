Дагестан столкнулся с резким падением туристического потока в начале летнего сезона

Дагестан, привыкший к бурному росту гостеприимства в последние годы, столкнулся с ощутимым охлаждением интереса. Статистика больше не летит вверх: майские праздники показали просадку на 70%, а глубина планирования поездок сократилась до критической отметки — теперь решение о ночлеге принимается буквально за сутки.

Фото: commons.wikimedia.org by Asgeir Helgestad/Artic Light AS/visitnorway.com, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/ Язык Тролля Дагестан

Системные тормоза: от паводков до конкуренции

Весенние подтопления и режим ЧС сработали как тревожный сигнал, заставив туристов массово отказываться от броней ещё в апреле. Однако катаклизмы стали лишь внешним триггером. Опытные игроки рынка указывают на глубинные процессы: укрепление рубля и открытие зарубежных границ вернули интерес к загранице. Пока внутренний рынок замер, спрос на международные туры вырос почти в полтора раза.

Сыграл роль и эффект "второго посещения". Спонтанный наплыв после 2020 года подсветил слабые места: дефицит качественных отелей, нестабильное энергоснабжение и слабую дорожную сеть в горах. Регион быстро включился в гонку, внедряя модульные гостиницы, но часть аудитории уже успела уйти к конкурентам — в тот же Сочи, где инфраструктура более привычна массовому потребителю.

"К сожалению, за годы туристического изобилия республика сделала недостаточно, чтобы гость захотел вернуться снова. Переход от модели разового визита к устойчивому возвратному туризму — наш главный вызов", — объяснил основатель турбазы "Нескучный сад Салмановых" Камал Салманов.

Экономика вопроса: билеты и сервис

Транспортная логистика превратилась в полосу препятствий. Цены на бензин и сложности с авиасообщением бьют по кошельку автотуристов и тех, кто привык летать. Средний чек на тур в Дагестан сегодня составляет около 127 тысяч рублей на двоих. С учетом питания и досуга сумма становится сопоставимой с проверенными заграничными курортами.

Период Число туристов 2020 год 800 тысяч человек 2025 год 2 миллиона человек (прогноз)

Ставка на прибрежный хаб

Сейчас на туристической карте Дагестана наблюдается перекос: Гуниб и Хунзах перегружены, а южные районы остаются в тени. Основная причина — привязанность к Махачкале как к единственному логистическому центру. Масштабный проект Каспийского прибрежного кластера в Дербентском районе на 12 тысяч мест должен перекроить схему движения. Новый хаб сделает Табасаранский и Ахтынский районы доступнее, распределив нагрузку по всей республике.

Несмотря на текущие сложности, бронирование на июль и август начинает оживать. Власти делают ставку на агротуризм и федеральные программы субсидирования, которые помогут удержать кадры и выровнять качество сервиса в горах.

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