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Старые промзоны Башкирии меняют правила игры: локальный бизнес сменил стратегию выживания на экспансию

Россия » Поволжье » Уфа

Башкирия делает ставку на локальную идентичность и промышленный драйв. Глава республики Радий Хабиров встретился с предпринимателями Стерлитамакского района, чтобы сверить маршруты развития туризма и креативных индустрий. На встрече, собравшей представителей профильных министерств и институтов развития, обсудили, как муниципалитетам не затеряться в тени мегаполисов.

Башкирия
Фото: commons.wikimedia.org by Ahuen, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Башкирия

Промышленный двигатель: рост на 5,6%

Экономический механизм Стерлитамакского района работает без сбоев. За пять месяцев 2026 года региональная промышленность прибавила 5,6%, обойдя общероссийские показатели. Основным локомотивом выступает особая экономическая зона "Алга", где стартовало возведение завода "ЭкоПромСтрой-Алга".

По словам главы региона, для районов, граничащих с крупными агломерациями, критически важно найти свою "колею". Стерлитамакский район выбрал путь создания мощных производственных узлов в сочетании с развитием малого бизнеса, что позволяет удерживать кадры и привлекать капиталы.

"Для территорий с таким потенциалом важно не просто накапливать ресурсы, а грамотно распределять их между инфраструктурой и социальными обязательствами. Башкирия демонстрирует, что даже при дефиците внешних стимулов внутренние инвестиции способны поддерживать высокую скорость развития", — объяснил региональный экономист Валерий Козлов.

Туристическая трасса: 2,4 млн гостей

Индустрия гостеприимства становится полноправным сектором экономики, а не просто дополнением к заводам. За прошлый год турпоток в республику вырос на 8,2%, превысив отметку в 2,4 млн человек. Власти намерены расширять эту сеть, создавая точки притяжения по всей карте региона.

Направление Статус развития
Промышленный туризм Формирование маршрутов на базе старых заводов
Этнический и гастро-туризм Поддержка локальных брендов и фермерских кластеров
Инфраструктура Строительство новых соцобъектов и дорог к достопримечательностям

Особый акцент сделан на преобразовании индустриального наследия. Хабиров пригласил бизнес на Фестиваль горнозаводской цивилизации, который пройдет 11-12 июля в селах Воскресенское и Верхотор. Эти локации должны стать новыми узловыми станциями на маршруте для путешественников.

"Трансформация старых промзон в культурные хабы — это эффективный навигатор для развития малых городов. Это не только сохранение истории, но и создание качественной городской среды, которая удерживает молодежь в регионе", — подчеркнула специалист по инфраструктуре Ольга Морозова.

Ответы на популярные вопросы

Как бизнесу получить поддержку в сфере туризма?

Предпринимателям рекомендуется заходить в федеральные и республиканские программы грантовой поддержки, которые ориентированы на создание глэмпингов и развитие придорожного сервиса.

Какие отрасли станут приоритетными для Стерлитамакского района?

Основной упор делается на глубокую переработку сырья в рамках ОЭЗ "Алга" и креативные индустрии, способные упаковать местный колорит в коммерческий продукт.

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Автор Петр Ермилин
Петр Ермилин — журналист, редактор "Правды.Ру"
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