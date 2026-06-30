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Слепые зоны в сельском хозяйстве Адыгеи: тотальная ревизия выявила критические недочеты контроля

Россия » Юг » Майкоп

Прокуратура Республики Адыгея вскрыла системные провалы в работе ветеринарных служб региона. Масштабная проверка, проведенная совместно с Россельхознадзором, показала, что механизмы защиты от опасных болезней животных работают со сбоями. Итоги инспекции обсудили на коллегии под председательством прокурора республики Игоря Шевченко.

Фермер проверяет время на карманных часах на фоне грузовика
Фото: Pravda.ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use
Фермер проверяет время на карманных часах на фоне грузовика

Где ветеринарный контроль дал осечку

Ревизия выявила более 90 нарушений закона. Основные претензии надзорного ведомства адресованы республиканскому управлению ветеринарии и его подразделениям. Оказалось, что чиновники и специалисты на местах закрывали глаза на критические этапы работы с поголовьем.

Слепые зоны обнаружили в графиках вакцинации, правилах перевозки продукции и на самих производствах. Прокуроры зафиксировали отсутствие внятного ведомственного контроля. Это создает прямую угрозу здоровью жителей, так как некачественное мясо или молоко может попасть на прилавки без должной проверки.

"Проверки вскрыли факты ненадлежащей организации работы всей цепочки — от управления ветеринарии до конкретных хозяйств. Нарушения при транспортировке и реализации продукции животного происхождения недопустимы, так как это вопрос биобезопасности региона", — подчеркнул в ходе совещания прокурор Республики Адыгея Игорь Шевченко.

Санкции и дисциплинарная ответственность

По итогам заседания, в котором участвовал зампред Кабинета министров Адыгеи Махмуд Тлехас, был разработан план по "реанимации" надзорной системы. Прокуратура уже задействовала весь арсенал мер реагирования: от представлений об устранении нарушений до административных дел.

Направление Выявленные проблемы
Профилактика Срывы сроков и регламентов вакцинации скота.
Логистика Нарушение правил перевозки сырья и готовой продукции.
Госсектор Халатность при проведении ветеринарных экспертиз.

В ближайшее время виновных должностных лиц привлекут к ответственности. Надзорное ведомство намерено добиться полной прозрачности в работе ветеринарных станций, чтобы исключить риск распространения инфекций.

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Автор Александр Приходько
Александр Приходько — журналист, корреспондент Правды.Ру
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