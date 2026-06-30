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Зелёный гигант не знает пощады: в Пензенской области опасное растение всё быстрее захватывает новые земли

Россия » Поволжье » Пенза

Живописные луга и леса Пензенской области оказались под ударом агрессивного захватчика. Борщевик Сосновского перестал быть просто сельской проблемой и вплотную подобрался к федеральным трассам и жилым массивам. Растение, способное вызвать тяжелые химические ожоги и слепоту, стремительно расширяет свою географию. Разбираемся, как защитить себя от токсичного сока, кто обязан косить сорняк по закону и почему обычная коса только вредит делу.

Трасса
Фото: Traffic Flow (2) by Nicholas A. Tonelli from Northeast Pennsylvania, USA, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Трасса

Путь от корма до угрозы

Борщевик Сосновского попал в среднюю полосу из высокогорий Кавказа. В середине прошлого века агрономы видели в нем идеальное решение для животноводства. Культура росла феноменально быстро и не требовала ухода. Однако эксперимент провалился: молоко коров становилось горьким, а само растение превратилось в неуправляемого агрессора. Сорняк легко вытесняет местную флору и захватывает заброшенные поля и обочины дорог.

"Борщевик сегодня — это серьезный вызов для региональных систем. Мы видим, что бесконтрольное распространение сорняка напрямую бьет по привлекательности территорий для жизни и инвестиций", — отметил в беседе с Pravda.Ru эксперт Валерий Козлов.

Чем опасен контакт

Сок растения содержит фуранокумарины. Эти вещества лишают кожу защиты от солнца, провоцируя глубокие фотохимические ожоги. Коварство заключается в том, что в момент контакта человек ничего не чувствует. Боль и волдыри появляются спустя время под воздействием ультрафиолета. Если поражено более 10% кожи ребенка или половина тела взрослого, начинаются тяжелые системные процессы в организме.

В знойные дни сорняк распыляет эфирные масла. Для людей с повышенной чувствительностью дыхательных путей это грозит отеком гортани. Самая страшная угроза — попадание сока в глаза. Это приводит к необратимому повреждению роговицы и потере зрения. При случайном контакте нужно сразу плотно закрыть пораженное место тканью и тщательно промыть его водой с хозяйственным мылом.

"В жаркие периоды риски возрастают многократно. Мы фиксируем аномальные температурные режимы, которые только способствуют агрессивной вегетации опасных сорняков в регионах", — объяснил специально для Pravda.Ru климатолог Павел Лебедев.

Как уничтожить сорняк правильно

Простое скашивание часто бесполезно, так как семена сохраняют жизнеспособность в земле до семи лет. Для борьбы с одиночными растениями подходит метод подрезания корня ниже точки роста на 15 сантиметров. На дачных участках эффективно работает мульчирование черной пленкой. Без света и под высокой температурой корневая система выгорает за один сезон. Все работы проводятся только в защитных костюмах, респираторах и в пасмурную погоду.

Зона ответственности Кто проводит очистку
Обочины трасс Дорожные службы и Росавтодор
Дворы жилых домов Управляющие компании или ТСЖ
Муниципальные парки Местная администрация
Частные дачи Собственники участков

"Собственникам нужно помнить о жестких муниципальных нормативах. Игнорирование зарослей грозит штрафом до пяти тысяч для граждан и до ста пятидесяти тысяч для организаций", — подчеркнула эксперт Pravda.Ru юрист Светлана Фёдорова.

Ответы на популярные вопросы

Что делать, если сорняк растет у дороги?

Не пытайтесь уничтожить его сами. Направьте жалобу через портал Госуслуг в разделе Решаем вместе, прикрепив карту и фото.

Помогают ли гербициды против него?

Да, химическая обработка эффективна, но она должна проводиться специалистами с соблюдением всех мер экологической безопасности.

Можно ли сжигать скошенные стебли?

Делать это опасно из-за выделения токсичных эфирных масел с дымом. Лучше оставить их перегнивать под плотной пленкой.

Экспертная проверка: региональный экономист Валерий Козлов, синоптик Павел Лебедев, юрист Светлана Фёдорова
Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
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