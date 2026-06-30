Карелия: волнения вокруг нового реестра достопримечательностей

В Карелии планируют создать реестр достопримечательностей, доступных местным жителям на льготных условиях. Об этом сообщил министр экономического развития республики Антон Фокин.

Фото: Pravda.Ru by Кристина Бабанина is licensed under All Rights Reserved Карелия, природа Карелии

Фокин отметил, что работа над посещением туробъектов для жителей республики ведется активно. «Мы прорабатываем вопрос о возможности посещения местными жителями туристических достопримечательностей на льготных условиях. Многие представители бизнеса уже идут навстречу», — заявил он.

Также планируется подготовить реестр объектов, где предусмотрены льготы для местных жителей. В министерстве предполагают, что количество таких объектов будет увеличено в ближайшем будущем.

"Создание реестра — это шаг к улучшению жизни местных жителей, укреплению популярности туризма в регионе", — отметил в беседе с Pravda.Ru эксперт по инфраструктуре и благоустройству регионов Ольга Морозова.

По мнению экспертов, такая инициатива поможет значительно увеличить поток местных жителей на достопримечательности. «Это не только улучшит экономическую ситуацию, но и позволит жителям лучше узнать культуру и природу родного края», — объяснил в беседе Павел Алебедев, климатолог и синоптик.

Другие регионы России уже запускают подобные программы, и Карелия не должна остаться в стороне. "Важно, чтобы такие инициативы были доступны не только для туристов, но и для населения", — предупредил в беседе с Pravda.Ru эксперт по ЖКХ и тарифам Евгений Блех.

Ответы на популярные вопросы

Как получить льготы для местных жителей?

Необходимо следить за обновлениями реестра и обращаться в местные администрации для получения информации.

Когда будет доступен реестр?

Дата запуска реестра пока не уточняется, но работа в этом направлении активно ведется.

С какими достопримечательностями планируется сотрудничество?

На данный момент ведутся переговоры с несколькими объектами, конкретные имена станут известны позже.

Будут ли проводиться акции для местных жителей?

Планируется разработать акции, однако детали будут опубликованы позднее.

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