В Карелии планируют создать реестр достопримечательностей, доступных местным жителям на льготных условиях. Об этом сообщил министр экономического развития республики Антон Фокин.
Фокин отметил, что работа над посещением туробъектов для жителей республики ведется активно. «Мы прорабатываем вопрос о возможности посещения местными жителями туристических достопримечательностей на льготных условиях. Многие представители бизнеса уже идут навстречу», — заявил он.
Также планируется подготовить реестр объектов, где предусмотрены льготы для местных жителей. В министерстве предполагают, что количество таких объектов будет увеличено в ближайшем будущем.
"Создание реестра — это шаг к улучшению жизни местных жителей, укреплению популярности туризма в регионе", — отметил в беседе с Pravda.Ru эксперт по инфраструктуре и благоустройству регионов Ольга Морозова.
По мнению экспертов, такая инициатива поможет значительно увеличить поток местных жителей на достопримечательности. «Это не только улучшит экономическую ситуацию, но и позволит жителям лучше узнать культуру и природу родного края», — объяснил в беседе Павел Алебедев, климатолог и синоптик.
Другие регионы России уже запускают подобные программы, и Карелия не должна остаться в стороне. "Важно, чтобы такие инициативы были доступны не только для туристов, но и для населения", — предупредил в беседе с Pravda.Ru эксперт по ЖКХ и тарифам Евгений Блех.
Необходимо следить за обновлениями реестра и обращаться в местные администрации для получения информации.
Дата запуска реестра пока не уточняется, но работа в этом направлении активно ведется.
На данный момент ведутся переговоры с несколькими объектами, конкретные имена станут известны позже.
Планируется разработать акции, однако детали будут опубликованы позднее.
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