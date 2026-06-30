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Сальмонеллез в Астраханской области: 22 случая и один летальный исход потрясли местных жителей

Россия » Юг » Астрахань

В Астраханской области зарегистрированы 22 случая сальмонеллеза, среди которых 5 — дети. Такой информация поступила из регионального министерства здравоохранения. Данные озвучены на 30 июня.

В инфекционной больнице региона проходят лечение 18 человек, включая 4 ребенка. Трех пациентов уже выписали. Однако, к сожалению, зафиксирован и смертельный случай: одна женщина скончалась от тяжелой формы болезни на фоне сопутствующих заболеваний.

Состояние всех госпитализированных оценивается как средней степени тяжести. Угроза жизни пациентам не угрожает. Местные власти заверяют, что госпитализированные получают весь необходимый объем медицинской помощи.

Экспертные комментарии

"Сальмонеллез остается актуальной проблемой в многих регионах России, и важно следить за санитарными условиями," — сказал в беседе с Pravda.Ru Евгений Блех, эксперт по ЖКХ и тарифам.

"Важна работа с населением — осведомленность может помочь предотвратить такие эпидемии в будущем," — заметила в разговоре с Pravda.Ru Ольга Морозова, специалист по инфраструктуре.

Ответы на популярные вопросы

Как можно заразиться сальмонеллезом?

Заболевание передается через contaminated food или воду.

Симптомы сальмонеллеза?

К симптомам относятся тошнота, рвота, диарея и лихорадка.

Как лечится сальмонеллез?

Лечение обычно включает восстановление водно-электролитного баланса и антибиотики при тяжелых случаях.

Как предотвратить заболевание?

Соблюдение санитарных норм и правил хранения продуктов может значительно снизить риск.

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Экспертная проверка: эксперт по ЖКХ и тарифам Евгений Блех, специалист по инфраструктуре Ольга Морозова
Автор Марина Лебедева
Марина Лебедева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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