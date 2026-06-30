Электромобили в Москве: стремительный рост и недостаточная инфраструктура

Заместитель мэра Москвы Максим Ликсутов поделился статистикой об электромобилях в столице. По данным столичной мэрии, на улицах города сейчас зарегистрировано более 40,4 тысячи электрических автомобилей.
Для владельцев электромобилей в Москве предусмотрены современные зарядные станции, которые устанавливаются в рамках проекта «Энергия Москвы». Кроме того, владельцы электрокаров могут рассчитывать на налоговые льготы.
«Экологичный транспорт уже не просто модный тренд, а повседневная реальность. Десять лет назад мы не были готовы к большому количеству электромобилей, а сейчас зарядная инфраструктура столицы полностью адаптирована к потребностям электромобилистов. Мы будем и дальше активно поддерживать развитие электротранспорта», — заявил Ликсутов.
Тем не менее, развитие инфраструктуры для электромобилей может зависеть не только от инициатив властей. По мнению эксперта в области транспорта Артура Волкова, чтобы обеспечить устойчивый рост числа электромобилей, необходимо создать более доступные условия для их эксплуатации. «Без поддержки государства на уровне цен и инфраструктуры никто не сможет перейти на электротранспорт», — объяснил он в беседе с Pravda.Ru.
Действительно, статистические данные по количеству электромобилей в Москве впечатляют. Однако, как отметил региональный экономист Валерий Козлов, «прирост актуален лишь в рамках сопутствующей инфраструктуры и ассортимента модельного ряда на рынке». Это значит, что растущее число электромобилей должно сопровождаться качественными изменениями в общественном транспорте.
Кроме того, Ликсутов упомянул, что с ростом популярности электромобилей возрастает и востребованность газомоторных автомобилей. По данным источников, в столичных автосервисах наблюдается резкое увеличение числа желающих установить газоборудование. «Сейчас записаться на такую услугу можно лишь на несколько недель вперед, а стоимость установки возросла на десятки тысяч рублей», — добавил он.
В Москве зарегистрировано более 40,4 тысячи электрических автомобилей.
Владельцы электромобилей могут рассчитывать на налоговые льготы и доступ к зарядным станциям.
Проект включает установку современных зарядных станций для электромобилей по всему городу.
Да, наблюдается высокий спрос на газомоторные автомобили, очереди на их установку в сервисах расписаны на недели вперед.
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