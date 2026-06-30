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Электромобили в Москве: стремительный рост и недостаточная инфраструктура

Россия » Центр » Москва

Заместитель мэра Москвы Максим Ликсутов поделился статистикой об электромобилях в столице. По данным столичной мэрии, на улицах города сейчас зарегистрировано более 40,4 тысячи электрических автомобилей.

Мужчина проверяет разъем зарядки электромобиля в дождь
Фото: Pravda.ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use
Мужчина проверяет разъем зарядки электромобиля в дождь

Для владельцев электромобилей в Москве предусмотрены современные зарядные станции, которые устанавливаются в рамках проекта «Энергия Москвы». Кроме того, владельцы электрокаров могут рассчитывать на налоговые льготы.

«Экологичный транспорт уже не просто модный тренд, а повседневная реальность. Десять лет назад мы не были готовы к большому количеству электромобилей, а сейчас зарядная инфраструктура столицы полностью адаптирована к потребностям электромобилистов. Мы будем и дальше активно поддерживать развитие электротранспорта», — заявил Ликсутов.

Тем не менее, развитие инфраструктуры для электромобилей может зависеть не только от инициатив властей. По мнению эксперта в области транспорта Артура Волкова, чтобы обеспечить устойчивый рост числа электромобилей, необходимо создать более доступные условия для их эксплуатации. «Без поддержки государства на уровне цен и инфраструктуры никто не сможет перейти на электротранспорт», — объяснил он в беседе с Pravda.Ru.

Действительно, статистические данные по количеству электромобилей в Москве впечатляют. Однако, как отметил региональный экономист Валерий Козлов, «прирост актуален лишь в рамках сопутствующей инфраструктуры и ассортимента модельного ряда на рынке». Это значит, что растущее число электромобилей должно сопровождаться качественными изменениями в общественном транспорте.

Кроме того, Ликсутов упомянул, что с ростом популярности электромобилей возрастает и востребованность газомоторных автомобилей. По данным источников, в столичных автосервисах наблюдается резкое увеличение числа желающих установить газоборудование. «Сейчас записаться на такую услугу можно лишь на несколько недель вперед, а стоимость установки возросла на десятки тысяч рублей», — добавил он.

Ответы на популярные вопросы

Сколько электромобилей зарегистрировано в Москве?

В Москве зарегистрировано более 40,4 тысячи электрических автомобилей.

Какие льготы предусмотрены для владельцев электромобилей?

Владельцы электромобилей могут рассчитывать на налоговые льготы и доступ к зарядным станциям.

Какую инфраструктуру предполагает проект «Энергия Москвы»?

Проект включает установку современных зарядных станций для электромобилей по всему городу.

Есть ли рост числа покупателей газомоторных автомобилей?

Да, наблюдается высокий спрос на газомоторные автомобили, очереди на их установку в сервисах расписаны на недели вперед.

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Экспертная проверка: региональный экономист Валерий Козлов, специалист по транспорту Артур Волков.
Автор Марина Лебедева
Марина Лебедева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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