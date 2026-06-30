Последствия сильных дождей: как Тамбовские аграрии завершили посевную кампанию

Посевная кампания в Тамбовской области завершена. Аграрии успешно справились с весенними полевыми работами, обеспечив посадку яровых культур на площади около 1 440 тысяч гектаров. Об этом сообщила министр сельского хозяйства региона Алена Сытова в ходе подведения предварительных итогов посевного сезона.

Фото: commons.wikimedia.org by Goldman Group, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Посевная кампания

Площадь засеянных земель

Общая площадь, задействованная для урожая 2026 года в Тамбовской области, превышает 1,8 миллиона гектаров. Более 1 миллиона гектаров отведено под зерновые и зернобобовые культуры.

Типы культур

На технические культуры отведено 780 тысяч гектаров. Также тамбовские овощеводы высадили свыше 3,2 тысячи гектаров картофеля. Эти данные подтверждают устойчивое развитие сельского хозяйства региона.

Погодные условия и их влияние

Глава Тамбовской области Евгений Первышов в социальных сетях выразил благодарность аграриям за труд. Он отметил, что сильные дожди весной сделали важным сохранение темпов посевной, чтобы избежать срывов графика.

"Текущая посевная подтверждает высокий уровень подготовки аграриев к сложным сезонам", — подчеркнул в разговоре с Pravda.Ru аграрный эксперт Виктор Смирнов.

"Конечно, обильные дожди создали трудности, но это также возможность для лучшего урожая", — добавила в беседе с Pravda.Ru региональный экономист Валерий Козлов.

Ответы на популярные вопросы

Когда началась посевная кампания в Тамбовской области?

Посевная кампания стартовала весной 2026 года, когда начались подходящие погодные условия.

Какой объем культур был засеян в этом сезоне?

Аграрии засеяли 1 440 тысяч гектаров яровых культур.

Как повлияла погода на посевную?

Обильные дожди создали трудности, но не помешали завершить кампанию в срок.

Сколько земли используется под картофель?

Более 3,2 тысячи гектаров было отведено под картошку в этом сезоне.

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