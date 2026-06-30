Последствия сильных дождей: как Тамбовские аграрии завершили посевную кампанию

Посевная кампания в Тамбовской области завершена. Аграрии успешно справились с весенними полевыми работами, обеспечив посадку яровых культур на площади около 1 440 тысяч гектаров. Об этом сообщила министр сельского хозяйства региона Алена Сытова в ходе подведения предварительных итогов посевного сезона.
Общая площадь, задействованная для урожая 2026 года в Тамбовской области, превышает 1,8 миллиона гектаров. Более 1 миллиона гектаров отведено под зерновые и зернобобовые культуры.
На технические культуры отведено 780 тысяч гектаров. Также тамбовские овощеводы высадили свыше 3,2 тысячи гектаров картофеля. Эти данные подтверждают устойчивое развитие сельского хозяйства региона.
Глава Тамбовской области Евгений Первышов в социальных сетях выразил благодарность аграриям за труд. Он отметил, что сильные дожди весной сделали важным сохранение темпов посевной, чтобы избежать срывов графика.
"Текущая посевная подтверждает высокий уровень подготовки аграриев к сложным сезонам", — подчеркнул в разговоре с Pravda.Ru аграрный эксперт Виктор Смирнов.
"Конечно, обильные дожди создали трудности, но это также возможность для лучшего урожая", — добавила в беседе с Pravda.Ru региональный экономист Валерий Козлов.
Посевная кампания стартовала весной 2026 года, когда начались подходящие погодные условия.
Аграрии засеяли 1 440 тысяч гектаров яровых культур.
Обильные дожди создали трудности, но не помешали завершить кампанию в срок.
Более 3,2 тысячи гектаров было отведено под картошку в этом сезоне.
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