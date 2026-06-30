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Надежда Бабкина победила в суде: МЧС не сможет требовать восстановление бомбоубежища

Россия » Центр » Москва

Девятый арбитражный апелляционный суд подтвердил решение Арбитражного суда Москвы о недействительности предписания столичного управления МЧС, касающегося театра «Русская песня», который возглавляет Надежда Бабкина. Это означает, что театр не обязан восстанавливать подвальное помещение, классифицированное МЧС как бомбоубежище.

Ансамбль "Русская песня"
Фото: mos.ru by Без автора, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Ансамбль "Русская песня"

Судебная инстанция установила, что предписание, выданное в октябре 2024 года, было незаконным. Представители театра заявили, что подвал использовался для хранения костюмов и был оборудован как бомбоубежище в 1950-е годы. Однако к моменту передачи помещений театру в 2000-х годах соответствующего оборудования уже нет, передает РИА Новости.

Начальное решение, вынесенное в сентябре 2025 года, отменило требование МЧС о восстановлении объекта гражданской обороны. Кроме того, суд обязал ведомство выплатить театру 50 тысяч рублей в качестве возмещения государственной пошлины. МЧС подало апелляционную жалобу, пропустив установленный срок, который был восстановлен по просьбе ведомства, но суд по существу поддержал первую инстанцию.

Решение суда о театре

Суд подтвердил, что предписание МЧС не соответствует действительности. Театр совсем не собирается восстанавливать бомбоубежище, так как фактически оно никогда не использовалось по назначению. По словам представителей театра, сейчас это лишь антураж, не имеющий практической ценности.

Предписание МЧС

Предписание МЧС было дано по итогам проверки, и его законность была поставлена под сомнение. Суд признал, что подвал не может быть бомбоубежищем, так как фактически не обладает необходимым оборудованием, и поэтому давление на театр со стороны МЧС является незаконным.

Комментарии экспертов

"Судебная практика в таких случаях должна основываться на реальных фактах, а не на исторических мифах о защитных сооружениях", — заявил в беседе с Pravda.Ru юрист Светлана Фёдорова.

"Это решение позволит театру сосредоточиться на своих творческих задачах, а не на юридических спорах", — сказала в интервью Pravda.Ru эксперт по культурным проектам Татьяна Зайцева.

Ответы на популярные вопросы

Что будет с подвалом театра?

Подвал останется в прежнем состоянии и не будет восстанавливаться в качестве бомбоубежища.

Кто будет платить за судебные издержки?

МЧС обязано выплатить театру 50 тысяч рублей за возмещение государственной пошлины.

Каковы последствия для театра?

Театр сможет сосредоточиться на своей деятельности, не отвлекаясь на споры с МЧС.

Можно ли обжаловать решение суда?

Да, МЧС теоретически может подать кассационную жалобу, но это будет долгий процесс.

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Экспертная проверка: юрист Светлана Фёдорова, эксперт по культурным проектам Татьяна Зайцева
Автор Марина Лебедева
Марина Лебедева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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