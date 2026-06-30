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Наличные больше не принимают: с 1 июля Нижний Новгород полностью переходит на безнал

Россия » Поволжье » Новости Нижнего Новгорода

Нижний Новгород полностью отказывается от наличных в кабинах общественного транспорта. С 1 июля водители перестанут принимать монеты и купюры, сосредоточившись исключительно на управлении машиной. Власти рассчитывают, что такой маневр сделает рынок перевозок прозрачным и упростит жизнь муниципальным предприятиям. Пассажирам придется заранее планировать свой маршрут и заботиться о цифровых способах оплаты.

Валидатор в автобусе
Фото: Pravda.ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use
Валидатор в автобусе

Транспорт переходит на цифру

Автобусы, трамваи и троллейбусы города давно подготовили к этому маршруту. В каждом салоне стоят валидаторы, способные считывать данные даже без стабильного подключения к сети. Система работает автономно, сохраняя информацию о каждой поездке до момента синхронизации с сервером. Это исключает задержки при посадке и позволяет водителю не отвлекаться на выдачу сдачи и проверку подлинности банкнот.

"Перевод расчетов в безналичный формат — это зачистка серой зоны в пассажирских перевозках. Муниципалитет получает четкую картинку по пассажиропотоку, что позволяет точнее планировать интервалы движения", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru эксперт Pravda.Ru Валерий Козлов.

Чем заменить бумажные деньги

Для горожан и гостей подготовили целую линейку платежных инструментов. В ходу остаются пластиковые и виртуальные карты "Ситикард", а также карты жителя региона. В метрополитене дистанция сокращается еще больше: там активно внедряют оплату по биометрии. Те, кто привык к смартфонам, могут продолжать пользоваться сервисом Mir Pay, который остается базовым стандартом для бесконтактных транзакций.

"Тарифная политика всегда идет в сторону цифры: поездка по карте обходится заметно дешевле. Для отрасли это способ снизить издержки на инкассацию и содержание билетных касс", — объяснил специально для Pravda.Ru эксперт Pravda.Ru Евгений Блех.

Где найти проездной

Отсутствие банковской карты не станет тупиком на пути к конечной остановке. Наличные по-прежнему принимают в кассах "Ситикард", отделениях почты и газетных киосках. Там можно купить физический носитель и пополнить его баланс на любую сумму. Это создает определенный буфер для тех, кто привык к традиционным способам оплаты или опасается технических сбоев в работе банковских систем.

"Городская инфраструктура адаптируется под новые требования комфорта. Очистка остановок от очередей и ускорение посадки — это часть программы по созданию современной среды", — отметила эксперт Pravda.Ru Ольга Морозова.

Инструмент оплаты Где работает
Банковская карта / Mir Pay Весь наземный транспорт и метро
Карта "Ситикард" Все виды муниципального транспорта
Биометрия Турникеты метрополитена

Ответы на популярные вопросы

Что делать, если валидатор не работает?

В случае неисправности терминала перевозчик обязан обеспечить проезд пассажира бесплатно. Однако стоит проверить работоспособность карты или наличие средств на счету заранее.

Можно ли купить билет у водителя на остановке?

Нет, с 1 июля водители полностью освобождены от функций кассиров. Продажа билетов за наличные в салоне прекращается вне зависимости от длительности остановки.

Как пополнить транспортную карту наличными?

Сделать это можно в почтовых отделениях, киосках печати или через терминалы самообслуживания, которые принимают банкноты.

Экспертная проверка: региональный экономист Валерий Козлов, эксперт по ЖКХ и тарифам Евгений Блех, специалист по инфраструктуре Ольга Морозова
Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
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