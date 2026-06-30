Мышеловка не понадобится: бесплатный сыр и кино ждут гостей на фестивале в Костроме

Первые выходные июля превратят Кострому в гастрономическую и этнографическую карту страны. Город готовится принять десятки делегаций сыроделов и сотни ценителей славянской старины на нескольких площадках одновременно. Подготовка охватила набережную Волги, парк Берендеевка и центральные музейные залы. Программа построена на сочетании масштабных рекордов, народных традиций и архивного кино.
Набережная Волги и беседка Островского 4 и 5 июля станут эпицентром VII Фестиваля сыра. Свои прилавки выставят более 70 производителей из 25 регионов России и Беларуси. Организаторы делают ставку на массовость и интерактив: планируется приготовить 200 литров фирменной Костромской сырной ухи.
"Событийный туризм такого масштаба помогает закрывать дыры в региональных бюджетах за счет притока гостей из соседних областей. Подобные фестивали превращают локальный продукт в мощный инвестиционный инструмент", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru эксперт Валерий Козлов.
Центральным событием станет попытка установить рекорд по сборке гигантской карты области из кусков сыра. Пока взрослые участвуют в народной дегустации, детей займут на Сырных покатушках. Музыкальное сопровождение обеспечат ансамбли Волга-Волга и Казачья Новь, а специальным гостем праздника заявлена Российская Снегурочка.
Парк Берендеевка 5 июля перейдет на ритмы древних славянских праздников. Фестиваль Купалье Фест начнется в полдень и продлится до десяти вечера. В программе заявлены хороводы, коллективное плетение венков и традиционные игры, воссоздающие атмосферу дохристианской Руси.
"Малые города через такие фестивали находят свою идентичность, привлекая тех, кто устал от стандартного отельного отдыха. Гастрономия и этнография сегодня — два двигателя внутреннего туризма", — отметила специально для Pravda.Ru Татьяна Зайцева.
Для гостей, соблюдающих дресс-код в народном стиле, предусмотрены бонусы в виде бесплатного угощения. Завершится праздник театрализованным огненным шоу на воде. Вечерний ритуал спуска венков на поверхность озера станет финальной точкой этнографического блока программы.
Костромской музей-заповедник открывает двери залов с тематическими экспозициями. В Художественном музее представлена марина и садовые пейзажи, а Музей природы выставляет редкие минералы. В музее деревянного зодчества актеры представят спектакль на воде Иван-да-Марья, адаптированный под ландшафтную площадку.
"Грамотное благоустройство дворов и парковых зон позволяет проводить такие массовые мероприятия без ущерба для городской среды. Важно, чтобы инфраструктура выдерживала нагрузку в пиковые дни", — объяснила эксперт Pravda.Ru Ольга Морозова.
Областной дом народного творчества запускает марафон бесплатного кино. В расписании значатся как детские мультфильмы вроде Приключений Буратино, так и классика советского проката для взрослой аудитории. Киносеансы будут идти параллельно с уличными гуляньями в течение всех выходных.
|Локация
|Главное событие
|Центральная набережная
|Фестиваль сыра и гастрорекорды
|Парк Берендеевка
|Славянские игры и огненное шоу
|Дом народного творчества
|Бесплатные показы киноклассики
Раздача 200 литров блюда пройдет на набережной у беседки Островского в рамках гастрономического фестиваля.
Вход на территорию парка Берендеевка свободный, участие в большинстве игр бесплатное.
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