Мышеловка не понадобится: бесплатный сыр и кино ждут гостей на фестивале в Костроме

Первые выходные июля превратят Кострому в гастрономическую и этнографическую карту страны. Город готовится принять десятки делегаций сыроделов и сотни ценителей славянской старины на нескольких площадках одновременно. Подготовка охватила набережную Волги, парк Берендеевка и центральные музейные залы. Программа построена на сочетании масштабных рекордов, народных традиций и архивного кино.

Фото: Pravda.ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use Дегустация сыра

Главная сырная локация страны

Набережная Волги и беседка Островского 4 и 5 июля станут эпицентром VII Фестиваля сыра. Свои прилавки выставят более 70 производителей из 25 регионов России и Беларуси. Организаторы делают ставку на массовость и интерактив: планируется приготовить 200 литров фирменной Костромской сырной ухи.

"Событийный туризм такого масштаба помогает закрывать дыры в региональных бюджетах за счет притока гостей из соседних областей. Подобные фестивали превращают локальный продукт в мощный инвестиционный инструмент", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru эксперт Валерий Козлов.

Центральным событием станет попытка установить рекорд по сборке гигантской карты области из кусков сыра. Пока взрослые участвуют в народной дегустации, детей займут на Сырных покатушках. Музыкальное сопровождение обеспечат ансамбли Волга-Волга и Казачья Новь, а специальным гостем праздника заявлена Российская Снегурочка.

Ночь Купалы в Берендеевке

Парк Берендеевка 5 июля перейдет на ритмы древних славянских праздников. Фестиваль Купалье Фест начнется в полдень и продлится до десяти вечера. В программе заявлены хороводы, коллективное плетение венков и традиционные игры, воссоздающие атмосферу дохристианской Руси.

"Малые города через такие фестивали находят свою идентичность, привлекая тех, кто устал от стандартного отельного отдыха. Гастрономия и этнография сегодня — два двигателя внутреннего туризма", — отметила специально для Pravda.Ru Татьяна Зайцева.

Для гостей, соблюдающих дресс-код в народном стиле, предусмотрены бонусы в виде бесплатного угощения. Завершится праздник театрализованным огненным шоу на воде. Вечерний ритуал спуска венков на поверхность озера станет финальной точкой этнографического блока программы.

Музейный маршрут и кинопоказы

Костромской музей-заповедник открывает двери залов с тематическими экспозициями. В Художественном музее представлена марина и садовые пейзажи, а Музей природы выставляет редкие минералы. В музее деревянного зодчества актеры представят спектакль на воде Иван-да-Марья, адаптированный под ландшафтную площадку.

"Грамотное благоустройство дворов и парковых зон позволяет проводить такие массовые мероприятия без ущерба для городской среды. Важно, чтобы инфраструктура выдерживала нагрузку в пиковые дни", — объяснила эксперт Pravda.Ru Ольга Морозова.

Областной дом народного творчества запускает марафон бесплатного кино. В расписании значатся как детские мультфильмы вроде Приключений Буратино, так и классика советского проката для взрослой аудитории. Киносеансы будут идти параллельно с уличными гуляньями в течение всех выходных.

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Ответы на популярные вопросы

Где попробовать ту самую сырную уху?

Раздача 200 литров блюда пройдет на набережной у беседки Островского в рамках гастрономического фестиваля.

Нужно ли покупать билеты на Купалье Фест?

Вход на территорию парка Берендеевка свободный, участие в большинстве игр бесплатное.

Какие возрастные ограничения у экскурсий?

Городская прогулка Город на ушах ориентирована на аудиторию старше 12 лет, большинство музейных выставок имеют ценз 6+.