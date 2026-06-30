Налоговая служба Орловской области перечислила 247 миллионов рублей от банкротных дел в бюджет

В Орловской области зафиксирован резкий разворот в делах о несостоятельности: бизнес и граждане всё чаще предпочитают договариваться, не дожидаясь финального удара судейского молотка. По данным регионального Управления ФНС, за первую половину 2026 года казна получила от участников банкротных процессов 247 миллионов рублей. Это на 47 миллионов больше, чем за тот же период прошлого года.

Фото: freepik Банкротство

Драйвером роста стали так называемые согласительные процедуры. Должники начали массово гасить счета добровольно, не доводя дело до реализации имущества. На такие платежи пришлось 211 миллионов рублей — сумма выросла в 1,3 раза год к году. В общей массе поступлений от "банкротного" сектора доля мировых соглашений и добровольных выплат превысила 85%.

Правила игры: как работает мировая

Мировое соглашение — это не просто перемирие, а полноценная ремонтная база для пошатнувшегося бюджета. Заключить его можно на любом этапе арбитражного процесса. Инструмент доступен всем: от крупных корпораций до рядовых граждан и индивидуальных предпринимателей. Главный бонус — возможность списать часть долга или получить передышку в графике платежей.

"Согласительные процедуры позволяют не просто закрыть долги, но и сохранить юридическое лицо. Для экономики региона это критически важно: предприятие не уходит с рынка, сохраняются рабочие места, а бюджет получает стабильный поток налогов вместо разовой и часто мизерной выплаты после распродажи активов", — отметил в беседе с Pravda. Ru региональный экономист Валерий Козлов.

Налоговики выдвигают четкие требования для утверждения таких сделок. Обязательные платежи в бюджет должны гаситься ежемесячно, равными долями и строго в течение года. При этом "честного слова" недостаточно: исполнение обязательств обязано подкрепляться гарантией банка, поручительством или залогом имущества от третьего лица.

Цифровой мост: площадки для реструктуризации

Налоговая служба планомерно переводит споры из залов судов в плоскость переговоров. Это существенно разгружает юридическую систему и снижает градус конфликтов. Для тех, кто оказался в финансовом тупике, на портале ведомства запущена "Площадка реструктуризации долга". Это виртуальный навигатор, помогающий найти компромисс между требованиями кредиторов и реальными возможностями плательщика.

"Часто банкротство — это результат административных ошибок или временных трудностей с оборотом. Юридическая гибкость в таких вопросах помогает избежать самостроя в долговых схемах и выводит бизнес из 'серой' зоны в легальное поле", — подчеркнула юрист Светлана Фёдорова.

Параметр Условие соглашения Срок выплаты налогов 12 месяцев равными долями Обеспечение Залог, поручительство или гарантия Статус дела Приостанавливается до исполнения условий

Ответы на популярные вопросы

Кто может инициировать мировое соглашение?

Любая сторона процесса: сам должник, конкурсный кредитор или уполномоченный орган (ФНС).

Что будет, если нарушить график выплат?

В этом случае кредиторы вправе обратиться в суд для расторжения соглашения и возобновления процедуры банкротства в полном объеме.

Нужно ли согласие всех кредиторов?

Решение принимается большинством голосов на собрании кредиторов, после чего оно становится обязательным для всех, если его утвердит арбитражный суд.

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