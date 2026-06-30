Минцифры Оренбургской области предупредило о краже денег через фейковые карты АЗС

Мошенники оперативно перенастроили свои фильтры под топливный дефицит. Как сообщили в минцифры Оренбургской области, злоумышленники начали массово предлагать фейковые сервисы для поиска горючего и мониторинга доступности заправок. Аферисты используют актуальную повестку как приманку для тех, кто пытается найти бензин по адекватной цене на фоне региональных перебоев.

Фото: ChatGPT: Мошенники охотятся за голосовыми сообщениями в чатах by ChatGPT 5.0 is licensed under Свободно распространяемое изображение Мошенники охотятся за голосовыми сообщениями в чатах

Основной удар наносится по пользователям Android-устройств. Механика обмана проста: на специально созданных сайтах или через рекламные ссылки в поиске водителям предлагают скачать приложение с "актуальной картой АЗС". Вместо официальных магазинов софт загружается через APK-файл напрямую с ресурса мошенников.

Под капотом поддельного сервиса скрывается стиллер — вредоносный код, который выкачивает из смартфона персональные данные и реквизиты банковских карт. Кроме "умных карт", в сети всплывают предложения купить "топливные ваучеры" со скидкой, которые якобы выпускаются в рамках секретных программ лояльности нефтяных гигантов.

"Мошенники всегда работают в связке с острым дефицитом. Когда на Кубани перекупщики охотились за канистрами, а в других регионах запрещали отпуск топлива в тару, в цифровом поле моментально выросло число "посредников". Вирусный софт — это лишь новый инструмент в старой схеме эксплуатации паники", — объяснила в беседе с Pravda. Ru юрист по административным вопросам Светлана Фёдорова.

Региональная статистика обмана

Ситуация в Оренбуржье остается напряженной: только за последнюю неделю июня зафиксировано 45 случаев дистанционного мошенничества. Общий ущерб превысил 16,8 миллионов рублей. Активнее всего работает классический сценарий с "безопасным счетом", на который жертвы добровольно переводят накопления. В зоне риска оказались не только пенсионеры, но и сотрудники частных предприятий, ежедневно пользующиеся личным транспортом.

Тип угрозы Способ защиты Фейковые АЗС-приложения Загрузка только из RuStore, Google Play или App Store Топливные ваучеры Проверка акций на официальных сайтах топливных компаний Фишинг в Telegram Игнорирование ссылок от неизвестных "информаторов"

Для минимизации рисков эксперты советуют не доверять сторонним навигаторам, обещающим "гарантированное наличие" 95-го бензина там, где его нет у официалов. В некоторых городах, например, после введения ограничений в Севастополе, власти сами публикуют списки работающих станций — такие источники остаются единственно надежными.

Ответы на популярные вопросы

Чем опасен APK-файл с чужого сайта?

В отличие от программ из маркетов, такой файл не проходит проверку безопасности. Он может получить доступ к вашим SMS, перехватывая коды подтверждения от банковских приложений.

Как проверить реальное наличие топлива?

Самый надежный способ — звонок на горячую линию сети АЗС или использование их штатных мобильных приложений, скачанных из проверенных источников.

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