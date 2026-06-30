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Деревня стала стоить миллиарды: в Оренбуржье запустили тотальную перестройку аграрной отрасли

Россия » Поволжье » Оренбург

Оренбургская область переходит в режим интенсивного обновления агропромышленного комплекса. Региональное правительство выделило 673 млн рублей на поддержку молочного животноводства. Эти средства — топливо для реализации долгосрочной программы развития отрасли, рассчитанной до 2030 года.

Фермер убирает за коровами в загоне
Фото: Pravda.ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use
Фермер убирает за коровами в загоне

Деньги распределят точечно: основной объем дотаций получат хозяйства с высокой продуктивностью. Еще один обязательный критерий для получения бюджетной подпитки — уровень зарплат сотрудников, который должен превышать среднеобластной показатель. Таким образом власти пытаются не просто нарастить объемы, но и закрепить кадры на селе.

На сегодняшний день в регионе уже сформировался костяк из крупнейших игроков, которые обеспечивают более 40% всего производства молока. В их числе компании "Северная Нива", "Рассвет", "Красногорский", "ВекторАгро", ЗАО им. Калинина, "Армада Агро" и "Яман‑Агро".

Инженерный подход к фермам

Стратегия развития подразумевает не латание дыр, а капитальную перестройку мощностей. В планах властей — строительство и полная модернизация 10 крупных животноводческих площадок. Это позволит стабилизировать поставки сырья на перерабатывающие заводы, один из которых недавно запустили в Оренбурге.

"Инвестиции в молочную отрасль сейчас критически важны для выравнивания региональных бюджетов. Оренбуржье делает ставку на высокотехнологичные фермы, что в перспективе снизит себестоимость продукта за счет автоматизации и увеличит налоговую базу территорий", — отметил в беседе с Pravda. Ru региональный экономист Валерий Козлов.

Речь идет о молочном комбинате "Красногорский", который стал первым производственным объектом в Особой экономической зоне "Оренбуржье". Предприятие возвели с нуля, вложив в проект более 1,7 млрд рублей. Появление такого гиганта в ОЭЗ вместе с логистическим центром создает замкнутую цепочку: от заготовки кормов до доставки готовой продукции на полки магазинов.

Параметр Детали программы
Общий объем субсидий 673 млн рублей
Срок реализации стратегии до 2030 года
Инвестиции в новый завод 1,7 млрд рублей

Несмотря на амбициозные отчеты соседей, ситуация в отрасли по стране неоднородна. Пока одни регионы наращивают обороты, другие сталкиваются с кризисом мощностей.

"На фоне общего роста в Оренбуржье тревожно выглядят данные из других субъектов. Например, в Ивановской области зафиксирован обвал производства молока и творога, что говорит о необходимости более гибкой господдержки в разных климатических зонах", — подчеркнул аграрный эксперт Виктор Смирнов.

Ответы на популярные вопросы

Кто может рассчитывать на субсидии?

Хозяйства, демонстрирующие стабильный прирост надоев и выплачивающие сотрудникам зарплату выше среднего уровня по региону.

Где будет перерабатываться сырье?

Часть объемов заберет новый комбинат в ОЭЗ "Оренбуржье", остальные мощности распределят между действующими предприятиями-лидерами отрасли.

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Автор Александр Приходько
Александр Приходько — журналист, корреспондент Правды.Ру
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