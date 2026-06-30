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Хрен с горы добрался до Белоруссии: Алтай впервые отправил на экспорт 20 тонн корня

Россия » Сибирь » Барнаул

Алтайские аграрии открыли новое направление для своих поставок. Впервые в истории региона продукция местного растениеводства отправилась на белорусский рынок в необычном формате. Контрольные службы уже подтвердили чистоту и качество груза, что позволило производителю выйти за пределы внутреннего рынка. Разбираемся, как расширяется география сибирского экспорта и какие еще культуры востребованы у соседей.

Корень хрена
Фото: Pravda.ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use
Корень хрена

Первая партия прошла контроль

Алтайский край отгрузил в Белоруссию дебютную партию свежего корня хрена весом 20 тонн. До этого момента специфическая культура никогда не поставлялась из региона в республику. Перед отправкой продукция прошла проверку в специализированных лабораториях "ЦОК АПК".

"Ситуация демонстрирует, как мелкие ниши становятся драйверами роста для региональных агропромышленных комплексов. Регионы ищут пути обхода стандартных зерновых маршрутов", — отметил в беседе с Pravda.Ru аграрный эксперт Виктор Смирнов.

Инспекторы Россельхознадзора не нашли в корнеплодах опасных карантинных организмов. На этом основании собственник получил официальный сертификат, подтверждающий безопасность товара для зарубежного потребителя. Это открывает дорогу для регулярных поставок растительного сырья по новому логистическому коридору.

Зерно и техника в приоритете

Белорусское направление остается одним из ключевых для алтайского села. С начала года по конец июня в этом направлении ушло более 92 тысяч тонн растительной продукции. Основную массу составляют традиционные культуры, которые формируют основу продовольственной безопасности союза двух стран.

Категория груза Объем (тыс. тонн)
Зерновые культуры 75
Технические культуры 9
Продукты переработки зерна 7

"Межбюджетные трансферты и поддержка экспорта позволяют регионам активно осваивать внешние площадки. Алтайский край здесь выступает уверенным донором сельхозсырья", — подчеркнул эксперт Pravda.Ru, региональный экономист Валерий Козлов.

Помимо зерна, край активно наращивает экспорт продуктов глубокой переработки. Это позволяет оставлять добавленную стоимость внутри страны, отправляя за рубеж готовую муку, крупы и масличные составы. Экспансия мелких позиций, вроде корня хрена, лишь дополняет массивную структуру товарооборота.

"Юридическая чистота сделок и соблюдение муниципальных нормативов качества гарантируют стабильность таких контрактов. Бизнес адаптируется к правилам Таможенного союза", — объяснила специально для Pravda.Ru юрист Светлана Фёдорова.

Ответы на популярные вопросы

Зачем нужен фитосанитарный сертификат?

Документ гарантирует, что в партии нет вредителей или сорняков, которые могут нанести ущерб экологии страны-импортера.

Кто проверяет качество продукции?

Исследования проводят аккредитованные лаборатории, после чего региональное управление Россельхознадзора выносит финальный вердикт.

Экспертная проверка: аграрный эксперт Виктор Смирнов, региональный экономист Валерий Козлов, юрист Светлана Фёдорова
Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
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