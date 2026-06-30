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Полный бак снова откладывается: власти Севастополя продолжают искать способ остановить рост цен на топливо

Россия » Юг » Симферополь

Жители Севастополя продолжат заправлять автомобили с ограничениями как минимум в ближайший месяц. Губернатор Михаил Развожаев признал, что ситуация с топливом остается сложной, а планы по снятию лимитов пока корректируются федеральным штабом. Власти пытаются усмирить рост цен и наладить поставки. В тексте разбираемся, почему город оказался в дефицитной яме и какие меры предпринимает правительство для исправления логистического тупика.

Заправка бензином
Фото: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use
Заправка бензином

Топливный голод в регионе

Ограничения на продажу бензина в Севастополе сохранятся до конца лета. По заявлению губернатора Михаила Развожаева, работа по обеспечению стабильных поставок идет непрерывно, но быстрых решений нет. Главная причина — отсутствие крупных федеральных сетей, которые могли бы демпфировать рыночные колебания. Топливо поставляют лишь две частные компании, несущие огромные расходы из-за сложной логистики.

"Регион оказался в изоляции от крупных игроков рынка, что лишает нас возможности влиять на ценовую политику через классические рыночные механизмы", — отметил в беседе с Pravda.Ru Валерий Козлов. Экономист подчеркнул, что текущие расходы местных операторов объективны, но их последствия ложатся на плечи горожан.

Логистика перекрывает кислород

Рост цен на заправках — неизбежное следствие транспортных издержек. Владельцы АЗС вынуждены перекладывать затраты на доставку ресурсов в цену каждого литра. Губернатор уже неоднократно проверял отчетность компаний и подтвердил, что наценки здесь не вина бизнеса, а отражение суровой реальности полуострова.

"Проблема кроется в разрыве цепочек поставок, которые для крымских компаний стали стоить в разы дороже из-за необходимости обходных путей", — пояснил эксперт по ЖКХ и тарифам Евгений Блех. Он добавил, что без государственных субсидий стабилизировать стоимость горючего до среднероссийских значений будет почти невозможно.

Решения с федеральным прицелом

Правительство РФ уже приняло поправки в Налоговый кодекс. Цель — принудительно увеличить объемы топлива, направляемые на внутренний рынок, включая отдаленные регионы. В Севастополе ждут эффекта от этих мер, параллельно пытаясь сберечь энергию для социальных объектов. Сейчас часть ресурсов приходится перебрасывать на поддержку электротранспорта.

"В критических ситуациях благоустройство и городская среда уходят на второй план, уступая место обеспечению базового выживания инфраструктуры", — рассказала специально для Pravda.Ru специалист по инфраструктуре Ольга Морозова. По ее словам, системные сбои в снабжении требуют пересмотра приоритетов в расходовании городских резервов.

Ответы на популярные вопросы

Когда отменят лимиты на бензин?

Губернатор прогнозирует сохранение ограничений как минимум на ближайший месяц.

Будут ли снижать цены?

Власти работают с федеральным центром над стабилизацией цен до среднероссийского уровня с помощью финансовых инструментов.

Экспертная проверка: региональный экономист Валерий Козлов, эксперт по ЖКХ Евгений Блех, специалист по инфраструктуре Ольга Морозова
Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
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