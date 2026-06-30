Омск ожидает штурм 30-градусной отметки и резкое усиление влажности воздуха с 9 июля

Синоптики зафиксировали временную передышку в Омской области. Однако прохлада окажется лишь короткой остановкой перед новым температурным рывком. Согласно данным сервиса "Вентускай.ком", регион готовится ко второму витку аномального зноя, который охватит районы уже в первой декаде июля.

Фото: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use Пылающая планета будущего

Метеорологическая навигация показывает, что июльская смена условий будет резкой. Жара не просто вернется, а вступит в плотное взаимодействие с грозовыми фронтами. Если в июне пекло было сухим, то теперь влажность превратит улицы в подобие тропической оранжереи.

"Мы наблюдаем классическую схему региональной аномалии: блокирующий антициклон удерживает прогретые воздушные массы, а точечные ливни лишь добавляют эффект парения. Температура на 4-6 градусов выше климатической нормы — это серьезная нагрузка на городскую инфраструктуру", — объяснил в беседе с Pravda. Ru климатолог Павел Лебедев.

График температурного давления

Пиковые нагрузки на системы охлаждения и здоровье жителей придутся на середину следующей недели. Последовательность прогрева выглядит следующим образом:

Дата Прогноз погоды 9 июля (четверг) Рост до +29°C, локальные ливни 10 июля (пятница) Стабильные +29°C, высокая грозовая активность 11 июля (суббота) Штурм отметки +30°C, вероятность осадков сохраняется

Для аграрного сектора такие качели — тяжелое испытание. Сочетание высокой температуры и резких ливней может негативно сказаться на вегетации культур из-за риска термических ожогов растений и уплотнения почвы после ударов стихии.

"Такие аномалии — это стресс-тест для посевов. Грозы могут сопровождаться градом, что в сочетании с тридцатиградусной жарой повышает риски частичной потери урожая в отдельных хозяйствах", — отметил аграрный эксперт Виктор Смирнов.

Инфраструктура под прицелом

Городские службы переводятся в режим повышенной готовности. Из-за жары возрастает нагрузка на электросети, а резкие ливни могут проверить на прочность ливневую канализацию, которая не всегда справляется с "залповыми" сбросами воды.

Медики рекомендуют жителям скорректировать свои маршруты в эти дни. Нахождение на открытом солнце в полуденные часы станет рискованным маневром. Власти региона также следят за пожарной опасностью в лесах, которая растет пропорционально показаниям термометров.

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