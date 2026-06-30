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Омская область: авария на магистральном водопроводе оставила без воды пять районов

Россия » Сибирь » Омск

Инженерная авария на трассе Неверовка — Пришиб оставила без воды пять районов Омской области. Магистральный водопровод дал течь во вторник, 30 июня 2026 года. По сухим трубам сейчас вынуждены жить тысячи человек в Азовском, Шербакульском, Одесском, Полтавском и Таврическом районах.

водопровод
Фото: mos.ru by Фото: пресс-служба АО «Мосводоканал», https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
водопровод

Специалисты АО "Омскоблводопровод" развернули ремонтные работы сразу после обнаружения дефекта. По предварительным расчетам, возобновить подачу ресурса в систему планируют к 23:00. Однако до этого момента жителям огромной территории придется полагаться на запасы или подвоз технической воды.

Коммунальная механика региона в последнее время дает сбои с пугающей регулярностью. Только десять дней назад "обезвоженным" оказался Тарский район. Там из строя вышла ключевая помпа. Оборудование износилось настолько, что восстановлению не подлежало — властям пришлось экстренно выделять деньги на новый, более мощный насос.

"Масштабные аварии на магистральных сетях — это прямой сигнал о критическом износе инфраструктуры. Когда одна труба питает сразу пять районов, любой инцидент превращается в локальный кризис. Региону необходимо пересматривать графики капремонтов, иначе мы будем постоянно латать дыры в режиме ЧС", — объяснил в беседе с Pravda. Ru эксперт по ЖКХ и тарифам Евгений Блех.

Хроника коммунальных инцидентов в Омской области

Локация Причина происшествия
Участок Неверовка — Пришиб Повреждение магистрали (30 июня)
Тарский район (г. Тара) Поломка водозаборной помпы (20 июня)

Ситуация в Таре показала, что замена оборудования в разгар жары требует участия первых лиц региона. Тогда губернатор лично курировал установку нового агрегата. В нынешнем случае с магистралью в Таврическом районе инженеры обходятся стандартными протоколами устранения течи, но география отключения — сразу пять муниципалитетов — делает этот ремонт приоритетным.

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Автор Петр Дерябин
Петр Дерябин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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