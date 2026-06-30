Инженерная авария на трассе Неверовка — Пришиб оставила без воды пять районов Омской области. Магистральный водопровод дал течь во вторник, 30 июня 2026 года. По сухим трубам сейчас вынуждены жить тысячи человек в Азовском, Шербакульском, Одесском, Полтавском и Таврическом районах.
Специалисты АО "Омскоблводопровод" развернули ремонтные работы сразу после обнаружения дефекта. По предварительным расчетам, возобновить подачу ресурса в систему планируют к 23:00. Однако до этого момента жителям огромной территории придется полагаться на запасы или подвоз технической воды.
Коммунальная механика региона в последнее время дает сбои с пугающей регулярностью. Только десять дней назад "обезвоженным" оказался Тарский район. Там из строя вышла ключевая помпа. Оборудование износилось настолько, что восстановлению не подлежало — властям пришлось экстренно выделять деньги на новый, более мощный насос.
"Масштабные аварии на магистральных сетях — это прямой сигнал о критическом износе инфраструктуры. Когда одна труба питает сразу пять районов, любой инцидент превращается в локальный кризис. Региону необходимо пересматривать графики капремонтов, иначе мы будем постоянно латать дыры в режиме ЧС", — объяснил в беседе с Pravda. Ru эксперт по ЖКХ и тарифам Евгений Блех.
|Локация
|Причина происшествия
|Участок Неверовка — Пришиб
|Повреждение магистрали (30 июня)
|Тарский район (г. Тара)
|Поломка водозаборной помпы (20 июня)
Ситуация в Таре показала, что замена оборудования в разгар жары требует участия первых лиц региона. Тогда губернатор лично курировал установку нового агрегата. В нынешнем случае с магистралью в Таврическом районе инженеры обходятся стандартными протоколами устранения течи, но география отключения — сразу пять муниципалитетов — делает этот ремонт приоритетным.
Минск оказался в эпицентре масштабного противостояния, где привычные методы лавирования между Востоком и Западом внезапно утратили свою прежнюю эффективность.