Губернатор Травников взял под личный контроль обеспечение сельхозпредприятий ГСМ

В Новосибирской области перешли на "ручное управление" топливным рынком, чтобы не допустить срывов в разгар полевых работ. Власти региона признали наличие локальных перебоев, но заверили, что ситуация под контролем, а механизмы решения проблем отработаны в прошлые годы. Особое внимание уделяют аграриям, для которых задержка поставок горючего сейчас равносильна потере урожая.

Фото: Пресс-служба Ростсельмаша Комбайн TORUM 785, Ростсельмаш

Губернатор Андрей Травников подтвердил: сложности возникают точечно, но система реагирования уже выстроена. По его словам, сельхозпроизводителям в случае любых заминок с горюче-смазочными материалами (ГСМ) следует мгновенно обращаться в профильное министерство. Вопросы обеспечения ресурсами региональный Минсельхоз решает в плотной связке с Минпромторгом, разбирая каждый случай в индивидуальном порядке.

"Ситуация для нас не новая, мы сталкивались с подобными вызовами ранее. Механика работы 'в ручном режиме' отлажена, в этом же ключе продолжаем действовать и сейчас", — отметил глава региона.

Поля под присмотром: хватит ли ГСМ аграриям

В региональном министерстве сельского хозяйства подчеркивают, что на данный момент все крупные хозяйства обеспечены топливом. Инциденты с перебоями, зафиксированные на прошлой неделе, удалось оперативно купировать. Однако губернатор расширил круг задач: помощь в логистике ГСМ должна касаться не только гигантов АПК, но и малых автозаправочных сетей, которые закрывают спрос в отдаленных районах.

Мониторинг цен и запасов на нефтебазах ведется в круглосуточном режиме. Основная нагрузка ложится на цепочки поставок в те муниципалитеты, где нет присутствия крупных федеральных сетей. Именно такие "белые пятна" на карте заправок требуют прямого вмешательства областного руководства.

"Лично проверил обстановку в городе — заправиться можно без очередей и ограничений. По районам, где отсутствует сетевой ритейл, решаем вопросы снабжения точечно", — объяснил и. о. министра промышленности, торговли и развития предпринимательства Денис Рягузов.

Пока Новосибирская область латает бреши в логистике, в других частях страны топливные вопросы решаются жестче. Так, в Севастополе внедрили особый порядок распределения ресурсов, а в Нижегородской области водители столкнулись с запретом на залив бензина в канистры. Южные регионы также лихорадит: на Кубани возник дефицит тары для хранения ГСМ, а в Костроме мониторинг выявил аномальные ценники на АЗС.

Ресурсный прогноз

Эксперты отмечают, что текущая "ручная настройка" рынка помогает сбить остроту проблемы, но глобальные риски остаются. На федеральном уровне обсуждаются радикальные меры, вплоть до возможного возврата к низким экологическим классам топлива, чтобы насытить внутренний рынок.

Направление работы Меры поддержки Крупные агропредприятия Прямые поставки по заявкам через Минсельхоз Малые АЗС в районах Помощь в логистике и поиске объемов сверх лимитов Население Мониторинг цен и физического наличия на заправках

Параллельно с топливными маневрами регионы ищут способы укрепления экономики. К примеру, Вологодчина нашла способ пополнить казну без кредитов, а в Приморье миллиарды направляют на развитие инфраструктуры. Для Новосибирской области сейчас важнее всего — техника, которая должна выйти в поля без простоев из-за пустого бака.

Читайте также

Экспертная проверка: эксперт по ЖКХ и тарифам эксперт по ЖКХ и тарифам Евгений Блех