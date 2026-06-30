Дышать становится нечем: в Новосибирской области экстренно изменили формат контроля над тайгой

В Новосибирской области пересмотрели подход к защите природы: под крылом губернатора Андрея Травникова заработал новый Общественный экологический совет. Первая встреча показала, что привычных кабинетов министерств и профильных комитетов для решения накопившихся бед уже не хватает. Власти признали: список проблем, которые по-настоящему беспокоят жителей — от высыхающих малых рек до "черного неба" над городами — перерос официальную повестку.

Фото: Designed by Freepik by wirestock, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Гусь летит в воздухе

Новый формат контроля за тайгой и водой

Совет собрали по предложению Рашида Исмаилова, главы Российского экологического общества. Главное отличие новой структуры — широкое представительство. За один стол посадили не только чиновников, но и общественников, экспертов-ученых, участников СВО и журналистов. Такой "десант" должен помочь вытащить на свет вопросы, которые раньше терялись в бюрократических отчетах.

"Вопросов намного больше, чем повестка существующих структур. Нам важно не просто обмениваться цифрами, а корректировать реальные действия в лесах и на заповедных территориях", — подчеркнул губернатор Андрей Травников.

Особое внимание уделили природным богатствам региона. Речь идет не только о сохранении лесных массивов, но и о восстановлении рыбных запасов в озерах. Также в планах — формирование водно-зеленого каркаса, который спасет жилые кварталы от пыли и летнего зноя. При этом экологические риски в Сибири часто связаны с аномальными паводками и состоянием гидротехнических сооружений.

Мусорные комплексы и экономика замкнутого цикла

Одной из самых острых тем стали федеральные проекты "Чистый воздух" и "Экономика замкнутого цикла". В регионе буксует строительство современных комплексов по переработке отходов. Этот вопрос находится на контроле в федеральном правительстве, и Новосибирск намерен форсировать стройку, чтобы уйти от примитивного захоронения мусора в сторону его переработки.

"Мы договорились с главой региона говорить о проблемах максимально открыто. Экосовет станет площадкой, где профессионалы будут вырабатывать решения с учетом интересов всех жителей, а не только бизнеса", — отметил руководитель совета Рашид Исмаилов.

Пока решаются глобальные задачи, в районах области продолжается обновление инфраструктуры. Например, недавно в наукограде Кольцово досрочно сдали новое пожарное депо, что важно для безопасности примыкающих к нему лесных зон.

Направление работы Главная задача Атмосферный воздух Снижение выбросов в промышленных зонах по проекту "Чистый воздух". Отходы Запуск мощностей по сортировке и вторичной переработке сырья. Водные ресурсы Очистка малых водоемов и восстановление популяции рыбы.

Читайте также

Экспертная проверка: эксперт по чрезвычайным ситуациям и природным рискам эксперт по чрезвычайным ситуациям и природным рискам Ирина Петрова