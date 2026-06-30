Ценовые парадоксы высшей школы Волгограда: внезапный разрыв между престижем и реальностью ударил по бюджету

Приемная кампания в волгоградских вузах вошла в активную фазу, заставляя абитуриентов и их родителей детально изучать прейскуранты учебных заведений. Для многих вчерашних школьников единственным шансом получить востребованную профессию остается коммерческий набор, стоимость которого в текущем году заметно варьируется в зависимости от престижности направления. Исследование ценовой политики крупнейших университетов региона показывает, что разброс цен на очное обучение первого курса составляет от 70 до почти 300 тысяч рублей.

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Лидеры инженерного и гуманитарного образования

В Волгоградском государственном университете (ВолГУ) наиболее дорогими стали программы, связанные с высокими технологиями. За год обучения на направлениях "Нанотехнологии и микросистемная техника" или "Моделирование систем искусственного интеллекта" придется заплатить до 220 000 рублей. При этом более доступными остаются классическая экономика и социология — около 186 000 рублей. Как сообщает novostivolgograda.ru, в ВолГУ сегодня крайне популярны медиакоммуникации и информационная безопасность.

Волгоградский государственный технический университет (ВолгГТУ) демонстрирует еще более контрастные цифры. Самым дорогостоящим здесь признано "Монументально-декоративное искусство", год на котором обойдется почти в 292 000 рублей. Напротив, за подготовку в сфере менеджмента или сервиса просят 150 000 рублей. Стоит отметить, что на фоне учебы многие молодежь выбирает трудоустройство на промышленных гигантах города уже со студенческой скамьи.

"Высокая стоимость творческих и ИТ-направлений обусловлена необходимостью использования дорогостоящего оборудования и специализированного программного обеспечения, а также дефицитом квалифицированных кадров в этих узких нишах", — объяснил в беседе с Pravda.Ru экономист по рынку труда Ирина Костина.

Профильные вузы: от медицины до педагогики

Педагогический университет (ВГСПУ) установил планку в 288 630 рублей за обучение дизайну, в то время как большинство профильных педагогических специальностей стоят 139 810 рублей. В медицинском университете (ВолгГМУ) действует иная логика: стоимость обучения снижается с каждым курсом. Самым дорогим традиционно остается стоматологический факультет (150 000 рублей за первый год), а наиболее бюджетным — направление медицинского администратора (70 000 рублей).

Аграрный университет (ВолГАУ) предлагает одни из самых низких цен в регионе — от 97 663 рублей за обучение туризму. В то же время за подготовку специалистов по землеустройству и кадастрам придется отдать более 186 122 рублей. Похожая ситуация в физкультурной академии (ВГАФК) и ВИУ РАНХиГС, где средний чек за год учебы колеблется в районе 180-200 тысяч рублей. Родителям стоит заранее планировать бюджет, так как в случае финансовых споров, как и в судах с застройщиками, процесс возврата средств может быть долгим.

Ответы на популярные вопросы о стоимости обучения в Волгограде

Какая специальность самая дорогая в волгоградских вузах?

Дороже всего обойдется обучение в ВолгГТУ по направлению "Монументально-декоративное искусство", стоимость которого составляет 291 960 рублей в год.

Где найти самое бюджетное очное обучение?

Минимальный порог оплаты зафиксирован в ВолгГМУ на специальности "Медицинский администратор" — 70 000 рублей, а также в ВолГАУ на "Экономике и бухучете" — около 97 663 рублей.

Меняется ли стоимость обучения в процессе учебы?

В медицинском университете (ВолгГМУ) стоимость планомерно снижается от первого к старшим курсам, в других вузах она может ежегодно индексироваться на уровень инфляции.

Какие направления сейчас наиболее востребованы у абитуриентов?

Лидерами по количеству заявок остаются информационные технологии, искусственный интеллект, юриспруденция, стоматология и педагогическое образование.

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