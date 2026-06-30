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Нижний Новгород стал крупным туристическим хабом и столкнулся с удорожанием сферы услуг

Россия » Поволжье » Новости Нижнего Новгорода

Инфляционная динамика в Нижегородской области к маю 2026 года сбавила обороты. Годовой показатель скорректировался до 5,3%, что чуть ниже апрельских значений (5,39%). Местная статистика практически совпала с общероссийским трендом (5,31%) и оказалась позитивнее средней цифры по Приволжскому федеральному округу (5,9%).

Нижний Новгород, Большая Покровская улица
Фото: Pravda.Ru by Виктор Коваленко is licensed under All Rights Reserved
Нижний Новгород, Большая Покровская улица

Несмотря на годовое торможение, майский рост цен в регионе составил 0,38%. Это вдвое выше среднероссийского темпа (0,17%). Основное давление на кошельки нижегородцев оказал сектор услуг — туристический ажиотаж разогнал стоимость отдыха.

Туристический перегрев и транспорт

Волго-Вятское управление ЦБ объясняет майский скачок популярностью речных круизов и местных здравниц. Санаторно-оздоровительный отдых за год прибавил в цене сразу 18,02%. Дополнительным фактором стала сезонная индексация железнодорожных тарифов: билеты в плацкартные вагоны подняли стоимость услуг пассажирского транспорта на 4,46%.

"В Нижегородской области инфляцию подогревает статус крупного туристического хаба. Спрос на речные путешествия и медицинский туризм здесь стабильно превышает предложение, что позволяет бизнесу перекладывать растущие издержки в конечный ценник", — отметил в беседе с Pravda. Ru региональный экономист Валерий Козлов.

Аграрный сектор и "бытовая" дефляция

Продовольственный рынок в мае, напротив, демонстрировал охлаждение. Увеличение производства в теплый сезон обрушило цены на овощи: за год они подешевели на 17,73%. Огурцы и помидоры стали доступнее, а укрепление рубля снизило стоимость импортных фруктов.

Товарная группа Изменение цены за год
Сливочное масло -13,82%
Овощи -17,73%
Телевизоры -7,47%

Молочная отрасль также идет по пути удешевления за счет роста сырьевой базы. Творог, молоко и сыры потеряли в цене от 1% до 2%. В сегменте непродовольственных товаров наметился раскол: если стройматериалы и медикаменты дорожают из-за логистических затрат, то сложная электроника — холодильники и телевизоры — дешевеет благодаря валютному курсу.

Финансовые рычаги

Центробанк продолжает удерживать жесткий курс, чтобы вернуть инфляцию к таргету в 4%. Регулятор уже снизил ключевую ставку до 14,25% годовых, рассчитывая на постепенную стабилизацию рынка и повышение доступности кредитов в будущем.

Тем временем в других регионах ситуация с ресурсами остается напряженной. В Нижнем Новгороде на АЗС начали вводить ограничения на продажу топлива в тару, а соседняя Вологодская область рапортует о сверхдоходах бюджета. На юге страны, например в Севастополе, вводят особый порядок распределения горючего для стабильной работы транспорта.

Ответы на популярные вопросы

Почему в Нижнем Новгороде инфляция выше, чем в среднем по стране?

Основной вклад вносят услуги. Город стал крайне популярным у туристов, что привело к резкому росту цен на гостиницы, санатории и речной транспорт.

Какие товары сейчас дешевеют активнее всего?

Лидерами падения стали сезонные овощи, молочная продукция и крупная бытовая техника, стоимость которой зависит от курса рубля.

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Автор Петр Ермилин
Петр Ермилин — журналист, редактор "Правды.Ру"
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