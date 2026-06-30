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Московская область: объем инвестиций в ОЭЗ Дубна достиг 30 млрд рублей

Россия » Центр » Московская область

Особая экономическая зона "Дубна" завершила 2025 год с рекордными финансовыми показателями. Общий объем выручки компаний-резидентов преодолел психологическую отметку в 100 млрд рублей. Рост по сравнению с предыдущим периодом составил почти 17%, что свидетельствует о высокой устойчивости локальных высокотехнологичных производств.

Причал Дубна
Фото: commons.wikimedia.org by Илья Яковлев, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/
Причал Дубна

По словам заместителя председателя правительства — министра инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерины Зиновьевой, динамика набора высоты впечатляет: если в 2024 году резиденты заработали 85,8 млрд рублей, то теперь обороты вышли на принципиально новый уровень. Расширение мощностей потребовало и масштабного обновления кадрового состава.

"Рост выручки напрямую связан с выходом новых производственных линий на проектную мощность. Компании не просто наращивают продажи, но и активно реинвестируют прибыль в расширение территорий и закупку сложного оборудования, что создает мощный задел для региональной экономики", — объяснил в беседе с Pravda. Ru региональный экономист Валерий Козлов.

Кадры и инвестиции: как устроена механика роста

Параллельно с финансовыми отчетами растут и социальные показатели. Штат специалистов в Дубне за год увеличился на 13%. Сейчас на предприятиях площадки трудятся 10,5 тысяч человек. При этом средний уровень оплаты труда зафиксирован на отметке около 130 тысяч рублей, что значительно превышает средние значения по многим отраслям региона.

Инвестиционный поток в 2025 году составил около 30 млрд рублей. Эти средства пошли на строительство новых цехов, лабораторий и запуск конвейеров. К началу 2026 года количество резидентов, реализующих свои проекты в наукограде, достигло 150 компаний.

Параметр развития Результат 2025 года
Годовая выручка 100 млрд рублей (+17%)
Объем инвестиций 30 млрд рублей
Новые рабочие места 1 321 позиция
Число резидентов 150 компаний

Генеральный директор АО "ОЭЗ ТВТ "Дубна" Антон Афанасьев подчеркнул, что юбилейный для площадки год стал подтверждением её статуса как одной из самых привлекательных территорий для технологического бизнеса. Инфраструктура ОЭЗ работает как отлаженный конвейер, обеспечивая быстрый старт для новых участников, осваивающих даже зарубежные рынки.

"Развитие таких площадок — это не только налоги, но и развитие городской среды вокруг них. Рост зарплат в Дубне подстегивает спрос на качественное жилье и сферу услуг, что выгодно всему Подмосковью", — отметила специалист по инфраструктуре Ольга Морозова.

Пока Вологодская область находит способы пополнить бюджет без займов, а Приморье инвестирует в туриндустрию, Подмосковье делает ставку на промышленный хай-тек. Активное развитие ОЭЗ позволяет диверсифицировать экономику и снижать зависимость от рыночных колебаний в сырьевых секторах.

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Автор Петр Ермилин
Петр Ермилин — журналист, редактор "Правды.Ру"
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