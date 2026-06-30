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Инвестиции в Нижнем Новгороде: как 859 млн рублей изменят экономику области

Россия » Поволжье » Новости Нижнего Новгорода

Совет по земельным и имущественным отношениям при правительстве Нижегородской области дал зеленый свет на пять инвестиционных проектов. Заседание, состоявшееся 30 июня, проходило под руководством министра имущественных и земельных отношений Сергея Баринова.

Строительство канатной дороги в Нижнем Новгороде
Фото: nnkd.ru is licensed under public domain
Строительство канатной дороги в Нижнем Новгороде

Общий объем инвестиций по одобренным инициативам составляет 859 миллионов рублей. Ожидается, что они создадут более 120 новых рабочих мест.

Инвестиционные проекты

В Городецком округе разрешено строительство на участке площадью 75 тысяч квадратных метров. Здесь построят завод по производству быстровозводимых каркасов зданий из легких стальных конструкций. Инвестором выступает ООО «ЗМК Смольковский». Объем инвестиций в проект составит 542 миллиона рублей, а срок реализации — 80 месяцев.

Совет также одобрил выделение участка в Арзамасе для создания спортивного клуба. Инвестор — ООО «СЗ «Промгражданстрой». Площадь участка составит 8 149,8 квадратных метров, а вложения — 165 миллионов рублей. Срок реализации — четыре года.

Кроме этого, в Арзамасе согласован участок в 6 598,99 квадратных метра для строительства цеха по производству бетонных изделий. Этот проект реализует ООО «Водник» с инвестициями в 100 миллионов рублей и сроком реализации три года.

Также поддержано выделение территорий под строительство производственно-складского здания для изготовления вторичного щебня и брусчатки, а также под размещение трансформаторной подстанции.

Контекст и статистика

С начала 2026 года совет одобрил инвестиционные проекты на общую сумму около 20 миллиардов рублей, что позволит создать более 1 300 рабочих мест. Это подчеркивает стабильный инвестиционный климат Нижегородской области, которая занимает второе место в Национальном рейтинге АСИ.

С 2025 года поддержка бизнеса осуществляется в рамках национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика», который запущен по указу президента России Владимира Путина.

Инвесторы могут подать заявку на предоставление земельного участка через «Личный кабинет инвестора» на сайте минимущества Нижегородской области. Этот сервис создан для упрощения процесса получения разрешений и сокращения необходимого пакета документов.

Ранее сообщалось о намерениях нижегородских властей расторгнуть инвестсоглашение с литейным заводом на 4,3 миллиарда рублей.

Ответы на популярные вопросы

Как подать заявку на земельный участок?

Заявку можно подать через «Личный кабинет инвестора» на сайте минимущества Нижегородской области.

Какие проекты были одобрены в этом месяце?

Одобрены пять проектов, включая строительство завода и спортивного клуба.

Каков общий объем инвестиций по новым проектам?

Общий объем инвестиций составляет 859 миллионов рублей.

Сколько рабочих мест будет создано?

По проектам планируется создать более 120 новых рабочих мест.

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Экспертная проверка:

"В регионе наблюдается активный рост числа инвестиционных проектов, что позитивно сказывается на экономике", — сказал в беседе с Pravda.Ru эксперт по региональным бюджетам Валерий Козлов.

"Создание новых рабочих мест — это важный шаг в текущей экономической ситуации", — подчеркнул специалист по инфраструктуре Ольга Морозова.

Автор Марина Лебедева
Марина Лебедева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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