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Курган: цены на частных заправках на бензин АИ-95 взлетели до 99,99 рубля за литр

Россия » Урал » Курган

Курганская область столкнулась с топливным голодом, который перевел заправочные станции в режим строгой экономии. На сетевых АЗС региона ввели лимиты на отпуск горючего, а на частных заправках цены взлетели до уровней, сопоставимых со стоимостью элитного алкоголя. Водители вынуждены тратить часы в очередях, чтобы получить хотя бы несколько литров жизненно важного ресурса.

АЗС
Фото: Freepik by Designed by Freepik
АЗС

Лимиты в бак: сколько наливают на сетевых АЗС

На заправках "Роснефти" на шоссе Тюнина теперь действует суровый регламент: не более 30 литров бензина на один автомобиль. Срок действия ограничений сотрудники назвать не могут, ссылаясь на неопределенность в цепочках поставок. К середине дня очередь из пяти машин за считанные минуты вырастает до десяти и более, превращая заправку в логистический тупик.

Литр АИ-92 здесь обойдется в 61 рубль, АИ-95 — в 66,50 рубля. Дизель вплотную приблизился к отметке 80 рублей за литр. По словам постоянных клиентов, к вечеру запасы популярных марок топлива в резервуарах иссякают, а ночью многие станции просто закрываются, не дожидаясь бензовозов.

"Ситуация с дефицитом в Кургане напоминает аналогичные кризисы в других субъектах. В Нижегородской области АЗС также ввели запреты, ограничив продажу топлива в канистры, что парализовало работу дачников и владельцев маломерных судов. Это системный сбой распределения", — отметил в беседе с Pravda. Ru эксперт по ЖКХ и тарифам Евгений Блех.

Частный сектор: бензин по цене люкса

На заправках "Лукойл" табло с марками 92 и 95 часто пустуют — в наличии остается только дизель. Нехватка горючего спровоцировала резкий скачок цен в частном секторе. На несетевых АЗС литр АИ-95 торгуется по 99,99 рубля. Спекулятивный прайс избавляет от очередей, но бьет по кошельку автовладельцев сильнее любого штрафа.

Марка топлива Средняя цена (руб.)
АИ-92 60,85 — 61,06
АИ-95 66,35 — 66,59
Дизельное топливо 79,90
АИ-95 (частный сектор) 99,99

На фоне бензиновой лихорадки в выигрыше остались владельцы машин на газовом оборудовании. Там нет ни лимитов, ни очередей, ни ценового ралли. Остальным водителям приходится искать "окна" в графике работы станций и надеяться на удачу при поиске работающего пистолета.

Почему система навигации дает сбои

Проблемы с топливом в регионах становятся нормой. В Костроме мониторинг выявил аномальные ценники, что заставило власти запустить экстренные системы навигации, чтобы водители не "обсыхали" на пустых дорогах. Аналогичные меры по ручному управлению рынком внедрили и в Севастополе, где возобновили работу АЗС с жесткими лимитами для стабилизации ситуации.

"Аномальный спрос и логистические затыки вынуждают регионы идти на крайние меры. В Краснодарском крае дефицит дошел до тары - перекупщики охотятся за канистрами. Курган находится в такой же зоне риска: когда стандартные рычаги не работают, начинается ажиотажное потребление", — подчеркнул региональный экономист Валерий Козлов.

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Автор Петр Ермилин
Петр Ермилин — журналист, редактор "Правды.Ру"
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