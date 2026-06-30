Увеличение численности змей: новые правила грибных охот в Кировской области

С недавними затяжными дождями в Кировской области стали особенно популярны "тихие охоты". Местные жители делятся фото своих грибных уловов в группе "Грибы Кировской области". Но водоемы и леса скрывают не только грибницу, но и змей.

Фото: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use Гадюка у дров в саду

Недавно грибник встретил гадюку во время поисков грибов. Как выясняется, в этом году численность змей в лесах Кировской области значительно возросла. В видео, снятом грибником, отчетливо слышно, как он отступает назад, осознавая опасность. Важно помнить о бдительности, собираясь за ягодами или грибами.

О том, как действовать при встрече со змеей, порталу "Про Город" рассказывает Ольга Масленникова, биолог-охотовед, Она предупредила об увеличении распространения змей в регионе. "На юге области численность змей особенно велика, но они проникают и на север, уже зарегистрированы даже в Республике Коми".

Змеи могут встречаться на садовых участках или вблизи свалок. Важно помнить, что все змеи находятся под охраной, и убивать их нельзя.

В Кировской области обитают три вида змей — обыкновенный уж, гадюка и медянка, занесенная в Красную Книгу. Из них ядовита только гадюка. Ужа легко отличить по светлым полоскам на затылке, а у гадюки они отсутствуют. Эти два вида предпочитают разные местности: ужи имеют склонность к водоемам, тогда как гадюки обитают в поймах рек Вятки и Чепцы. Гадюки более осторожны, в отличие от ужей, которые чаще встречаются и менее пугливы.

При встрече со змеей лучше не делать резких движений. "В первую очередь следует сохранять спокойствие и внимательно смотреть под ноги," — предупредила Ольга Масленникова. Желательно уйти тихо, как можно скорее, поскольку рядом могут находиться и другие змеи. Нельзя паниковать, так как змея не нападет, если на нее не наступить.

При выходе в лес стоит правильно одеваться: сапоги и брюки, заправленные в них, позволит защититься от змей и клещей.

Если вас укусила змея. срочно идите или езжайте в больницу. По пути туда укушенная часть тела должна оставаться неподвижной — движение ускоряет распространение яда. Пострадавшему рекомендуется выпить много воды и принять антигистаминный препарат.

Запрещается прижигать место укуса, разрезать рану или накладывать жгут.

"Важно следить за природным балансом и понимать, что змеи полезны для экосистемы," — предупредил в беседе с Pravda.Ru Виктор Смирнов, аграрный эксперт.

"Каждый раз, когда вы встречаете змею, помните, что реакции паники лишь усугубляют ситуацию," — отметил психолог Игорь Степанов в беседе с Pravda.Ru.

Ответы на популярные вопросы

Как распознать ядовитую змею?

Гадюка ядовита, у неё нет светлых полосок на затылке, в отличие от ужей. Также у медянки круглый зрачок.

Как себя вести при укусе змеи?

Необходимо быстро обратиться к врачу, стараясь сохранить неподвижность укушенной конечности.

Где чаще всего можно встретить змей?

Змеи обитают на садовых участках и окраинах, особенно там, где есть свалки.

Что делать при встрече с гадюкой?

Берегитесь внезапных движений и медленно уходите.

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