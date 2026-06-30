Увеличение численности змей: новые правила грибных охот в Кировской области

С недавними затяжными дождями в Кировской области стали особенно популярны "тихие охоты". Местные жители делятся фото своих грибных уловов в группе "Грибы Кировской области". Но водоемы и леса скрывают не только грибницу, но и змей.
Недавно грибник встретил гадюку во время поисков грибов. Как выясняется, в этом году численность змей в лесах Кировской области значительно возросла. В видео, снятом грибником, отчетливо слышно, как он отступает назад, осознавая опасность. Важно помнить о бдительности, собираясь за ягодами или грибами.
О том, как действовать при встрече со змеей, порталу "Про Город" рассказывает Ольга Масленникова, биолог-охотовед, Она предупредила об увеличении распространения змей в регионе. "На юге области численность змей особенно велика, но они проникают и на север, уже зарегистрированы даже в Республике Коми".
Змеи могут встречаться на садовых участках или вблизи свалок. Важно помнить, что все змеи находятся под охраной, и убивать их нельзя.
В Кировской области обитают три вида змей — обыкновенный уж, гадюка и медянка, занесенная в Красную Книгу. Из них ядовита только гадюка. Ужа легко отличить по светлым полоскам на затылке, а у гадюки они отсутствуют. Эти два вида предпочитают разные местности: ужи имеют склонность к водоемам, тогда как гадюки обитают в поймах рек Вятки и Чепцы. Гадюки более осторожны, в отличие от ужей, которые чаще встречаются и менее пугливы.
При встрече со змеей лучше не делать резких движений. "В первую очередь следует сохранять спокойствие и внимательно смотреть под ноги," — предупредила Ольга Масленникова. Желательно уйти тихо, как можно скорее, поскольку рядом могут находиться и другие змеи. Нельзя паниковать, так как змея не нападет, если на нее не наступить.
При выходе в лес стоит правильно одеваться: сапоги и брюки, заправленные в них, позволит защититься от змей и клещей.
Если вас укусила змея. срочно идите или езжайте в больницу. По пути туда укушенная часть тела должна оставаться неподвижной — движение ускоряет распространение яда. Пострадавшему рекомендуется выпить много воды и принять антигистаминный препарат.
Запрещается прижигать место укуса, разрезать рану или накладывать жгут.
Гадюка ядовита, у неё нет светлых полосок на затылке, в отличие от ужей. Также у медянки круглый зрачок.
Необходимо быстро обратиться к врачу, стараясь сохранить неподвижность укушенной конечности.
Змеи обитают на садовых участках и окраинах, особенно там, где есть свалки.
Берегитесь внезапных движений и медленно уходите.
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