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Красноярский край: завершена навигация на притоках Енисея Подкаменная и Нижняя Тунгуска

Россия » Сибирь » Красноярск

Енисейское речное пароходство (структура "Норникеля") завершило сложнейшую логистическую операцию на Подкаменной и Нижней Тунгусках. За считанные недели большой воды в отдаленные поселки Красноярского края доставили более 50 тысяч тонн топлива, техники и еды. Это единственный способ снабжения территорий, где нет ни железных дорог, ни круглогодичных трасс.

Работник склада проверяет документы и инвентаризация груза
Фото: Pravda.ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use
Работник склада проверяет документы и инвентаризация груза

Подкаменная Тунгуска: штурм порогов на тройной тяге

Навигация на притоке длилась всего 22 дня. Как только с реки сошел лед, караван из 30 судов двинулся вверх по течению. За три недели в поселки завезли почти 17 тысяч тонн грузов, включая нефтепродукты и товары первой необходимости.

Главным препятствием стал Большой порог. Из-за бешеного течения — более 20 километров в час — стандартные мощности буксиров не справлялись. Речникам пришлось использовать тактику "тройной тяги": тяжелые баржи поднимали сразу тремя мощными судами типа "ОТ". Как отметил заместитель начальника управления эксплуатации флота Енисейского пароходства Вениамин Данилов, вода в этом году была непредсказуемой — уровень начал падать сразу после разгрузки, и флот едва успел покинуть приток.

"Подкаменная и Нижняя Тунгуски — одни из самых тяжелых рек для работы. Быстрое течение, пороги и скачущий уровень воды не оставляют права на ошибку. Но это единственный путь, чтобы обеспечить жизнь на севере на долгую зиму", — объяснил заместитель генерального директора по флоту "Норникель-Енисейское речное пароходство" Максим Вотин.

Нижняя Тунгуска: двойной объем для большой стройки

На Нижней Тунгуске завоз продлился месяц. Объемы поставок выросли почти в два раза по сравнению с прошлым годом — до 39,4 тысячи тонн. Такой скачок связан с масштабной реконструкцией аэропорта Тура (Горный) в рамках федерального проекта развития инфраструктуры. Суда доставили строителям бетонные плиты для полос, технику и модульные дома.

Речной маршрут Итоги северного завоза
Подкаменная Тунгуска 16,9 тыс. тонн (нефть, еда, стройматериалы)
Нижняя Тунгуска 39,4 тыс. тонн (рост в 2 раза из-за ремонта аэропорта)
Обратный поток Вывоз 5,7 тыс. тонн нефти с месторождений

Логистическая цепочка сработала и в обратную сторону: речники вывезли с месторождений сырую нефть, которую позже доставят для нужд региона. Всего в операции было задействовано более 70 единиц флота, включая плавкраны для работы на необорудованном берегу.

"Сжатые сроки навигации на притоках требуют ювелирного планирования бюджета и графиков. Любая задержка на неделю означает заморозку мегапроектов, таких как модернизация аэропортов, на целый год", — подчеркнул региональный экономист Валерий Козлов.

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Автор Александр Приходько
Александр Приходько — журналист, корреспондент Правды.Ру
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