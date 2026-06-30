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Алексей Медведев утвердил систему семейных критериев для госучреждений Красноярского края

Россия » Сибирь » Красноярск

В Красноярском крае утвердили Демографический стандарт — свод правил, который должен перестроить работу чиновников и бизнеса под нужды семей. Документ официально закрепляет приоритеты: от планирования бюджета до создания детских уголков в офисах.

Селфи
Фото: https://unsplash.com by Vitaly Gariev is licensed under Free
Селфи

Власти признают, что регион столкнулся с серьезным вызовом — рождаемость падает из-за демографических ям прошлых лет, урбанизации и смены приоритетов у молодежи.

Стимулы вместо лозунгов

Стандарт вводит конкретные требования к инфраструктуре. Теперь "семейноцентричность" — это не просто слово, а наличие колясочных, санитарных зон и игровых площадок в общественных местах. Экспертизу на соответствие интересам родителей и детей теперь будут проходить все региональные нормативные акты.

"Мы внедряем единую систему критериев для всех: от госучреждений до частных компаний. Важно, чтобы среда была доступной, а поддержка — адресной и ощутимой на каждом этапе жизни семьи", — отметила в беседе с Pravda. Ru эксперт по социальной политике и демографии регионов Елена Романова.

Бюджет и корпоративные правила

Следующим шагом станет запуск Корпоративного демографического стандарта. Предприятия края планируют активнее вовлекать в поддержку сотрудников с детьми через систему льгот и гибкие условия труда. Региональное правительство рассчитывает на синергию государственного планирования и частных инициатив.

Направление Что меняется
Управление Вводится обязательная демографическая экспертиза всех решений власти.
Бизнес Появится стандарт корпоративных программ поддержки семей.
Образование Запуск учебных курсов по семейной политике для студентов.

Председатель Правительства Красноярского края Алексей Медведев подчеркнул, что новая логика управления затронет все сферы — от градостроительства до распределения бюджетных потоков. Каждое ведомство теперь обязано оценивать свои действия через призму благополучия жителей региона.

"Регионам необходимо искать внутренние ресурсы для развития. Красноярский край пытается систематизировать разрозненные меры поддержки в единый механизм, что может повысить эффективность бюджетных трат", — объяснил региональный экономист Валерий Козлов.

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Автор Александр Приходько
Александр Приходько — журналист, корреспондент Правды.Ру
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