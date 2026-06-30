Красноярский край: спасатели ликвидировали 40 лесных пожаров на площади 88 тысяч гектаров

На севере Красноярского края развернулась масштабная операция по борьбе с лесными пожарами. За минувшие сутки спасателям удалось заблокировать распространение огня на площади более 88 тысяч гектаров. Полностью ликвидированы 40 очагов, еще 16 локализованы. Несмотря на положительную динамику, в шести северных округах, включая Эвенкийский и Таймырский, режим чрезвычайной ситуации продолжает действовать.

Фото: commons.wikimedia.org by U.S. Fish and Wildlife Service Southeast Region Лесной пожар

Мертвый лес и тактика отступления

Основную угрозу несут так называемые "шелкопрядники" — массивы тайги, погибшие после нашествия вредителя. Засохшие деревья валятся друг на друга, создавая непроходимые баррикады в несколько слоев. При попадании молнии такой сухостой превращается в гигантский костер, потушить который стандартными методами невозможно.

"Работать в шелкопряднике крайне опасно. Техника там бессильна, поэтому десантники прокладывают защитные полосы вручную. Чтобы остановить пламя, людям приходится отступать от кромки огня на более чистые участки, распиливать завалы бензопилами и выкорчевывать сухие корни", — объяснил в беседе с Pravda. Ru эксперт по чрезвычайным ситуациям и природным рискам Ирина Петрова.

Очаги возгораний находятся в глухой тайге. Лесопожарные группы перебрасывают к месту работы авиацией и катерами. Сейчас в ликвидации огня задействовано более 2000 специалистов. На подмогу красноярцам прибыли команды из восьми регионов России — от Карелии до Якутии.

Герои на кромке огня

Борьба с огнем держится на опыте наставников. Инструктор Анатолий Хлыщенко из Северо-Енисейского авиаотделения отметил шестидесятилетие прямо на дежурстве, в десяти километрах от поселка Тея. За 40 лет службы он ликвидировал свыше 500 пожаров и совершил более 400 прыжков с парашютом, не допустив ни одного инцидента в своей группе.

Координацию с воздуха обеспечивают летчики-наблюдатели. От их мастерства зависит время обнаружения дымки над кронами. В Туруханском районе работу десанта направляет Алексей Романов. Регулярное авиапатрулирование позволяет пресекать распространение огня до того, как он подберется к жилым домам или промышленным объектам.

"Причиной аномальной ситуации стали сухие грозы и отсутствие осадков на фоне рекордных температур. В таких условиях даже кратковременное ослабление контроля чревато новыми всплесками", — отметил в разговоре с Pravda. Ru климатолог Павел Лебедев.

Параметр безопасности Текущие ограничения Посещение лесов Строго ограничено в северных районах Открытый огонь Запрет на костры и сжигание травы Ответственность Административные штрафы и уголовные дела

Губернатор края Михаил Котюков на оперативном совещании подтвердил, что динамика переломлена: число потушенных очагов стабильно превышает количество новых возгораний. Тем не менее, 32 воздушных судна продолжают патрулирование, так как метеопрогноз остается сложным.

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