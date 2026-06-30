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Краснодарский край: спрос на отдых в Анапе и Витязево вырос на 66-85% в сезоне 2026

Россия » Юг » Краснодар

Краснодарский край в летнем сезоне 2026 года подтвердил статус главного семейного хаба страны. Аналитики платформы Bronevik. com зафиксировали резкий приток туристов с детьми в Сочи, Анапу и Геленджик. Кубанские курорты не просто восстановились после прошлогоднего затишья, но и пошли на взлет: спрос на отдых в Витязево подскочил сразу на 85%, а в самой Анапе — на 66%.

отдых с собакой на пляже
Фото: Pravda.Ru by Анна Маляева is licensed under publiс domain
отдых с собакой на пляже

На фоне общероссийской стабильности, где число бронирований замерло на отметках прошлого года, Кубань выглядит перегретым двигателем внутреннего туризма. Пока другие регионы борются за внимание путешественников, черноморское побережье диктует свои условия: средняя стоимость ночи в российских отелях выросла на 7%, но именно семейные выезды обходятся туристам дороже всего.

География и чеки: от Сочи до Суздаля

В общероссийском зачете лидируют две столицы и юг. На Большой Сочи и Москву приходится по 14% всех семейных заказов. Санкт-Петербург удерживает долю в 12%, а Казань, Геленджик и Анапа делят "бронзу" с показателем в 3%. За пределами топ-3 по динамике роста неожиданно выстрелил Архыз (+41%) и Мурманск (+27%).

Ценовая карта страны в июне 2026 года выглядит крайне контрастно. Пока одни регионы предлагают бюджетный ночлег, другие превратились в закрытые клубы для состоятельных путешественников. Средний чек при поездке с детьми сейчас составляет 5 600 рублей в сутки.

Город Средняя цена за ночь (руб.)
Суздаль 17 100
Сортавала 16 700
Майкоп 3 500
Ставрополь 3 900

Отели против апартаментов: где живет российский турист

Россияне с детьми остаются консерваторами в выборе жилья: 63% бронирований приходится на классические отели. Гостевые дома занимают 10% рынка, а съемные квартиры и апарт-отели — лишь по 6%. Причина проста: семьи не готовы экономить на сервисе и безопасности.

"Семейные туристы планируют поездки заранее и ориентируются на качество. В отличие от одиночных путешественников, они чаще выбирают номера повышенной категории. Именно это толкает средний чек вверх, даже если базовые тарифы стоят на месте", — объяснила в беседе с Pravda. Ru эксперт по внутреннему туризму Татьяна Зайцева.

Безопасность на песке: угроза с моря

Рост турпотока на юг сопровождается бытовыми рисками. Так, в Ейске зафиксирована активность "морских блох" (рачков-бокоплавов), которые атакуют отдыхающих прямо на мелководье. Больше всего страдают дети. Это требует внимательности при выборе пляжных зон, особенно на Азовском побережье.

Тем, кто планирует сменить пляж на активный отдых, стоит помнить о правилах в других регионах. Например, в Ленобласти начали массово эвакуировать квадроциклы из лесов, а на юге владельцы частных хозяйств столкнулись с дефицитом пластиковой тары, что усложняет жизнь автотуристам.

Впрочем, финансовые потоки продолжают течь к морю. Власти активно поддерживают отрасль: Приморье выделяет миллиарды на развитие береговой линии, стараясь составить конкуренцию курортам Краснодарского края.

Ответы на популярные вопросы

Где в этом году дешевле всего отдохнуть с детьми?

Самые низкие цены зафиксированы в Майкопе (3 500 руб.) и Ставрополе (3 900 руб.). В центральной России лидером по доступности стал Ростов Великий (4 800 руб.).

Почему стоимость бронирования для семей выше, чем для остальных?

Семьи чаще выбирают отели с инфраструктурой и завтраками, а также бронируют многокомнатные номера, что автоматически увеличивает итоговую сумму чека.

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Автор Маргарита Кичерова
Маргарита Кичерова — журналист, педагог, корреспондент видеостудии Правды.Ру
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