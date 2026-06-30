Одна проверка испортила аппетит: в Ростовской области нашли сливочное масло с сомнительной историей

В Мясниковском районе Ростовской области накрыли партию сомнительного сливочного масла, которая могла попасть на столы потребителей. Местное предприятие пыталось легализовать товар через аннулированный ветеринарный сертификат. Документ отозвали ранее из-за брака продукции, но бизнесмен решил проигнорировать запреты надзорных органов. Эта ситуация вскрыла системные проблемы с контролем качества в регионе, где неделей ранее уже находили поддельный творог.

Фото: https://ru.freepik.com by chandlervid85 is licensed under Free Хлеб с малом

Масло вне закона

Инспекторы Россельхознадзора обнаружили, что коммерсант использовал "мертвые" документы для реализации товара. Проштрафившуюся партию официально признали несоответствующей требованиям безопасности, что автоматически лишило ее права на продажу. Вместо утилизации или переработки владелец выбрал путь обхода цифровых фильтров системы прослеживаемости.

"Махинации с ветеринарными сертификатами — это попытка закрасить ржавчину на старом механизме. Когда цепочка контроля разрывается на этапе оформления, конечный продукт превращается в кота в мешке", — объяснил в беседе с Pravda.Ru эксперт по ЖКХ и тарифам Евгений Блех.

Сейчас ведомство ограничилось официальным предостережением. Однако повторные нарушения могут привести к полной блокировке деятельности площадки. Технический сбой в подаче документов здесь исключен — система фиксирует аннулированные бланки мгновенно, поэтому действия предпринимателя выглядят как осознанный риск.

Серия молочных скандалов

Мясниковский район в последнее время напоминает стройку с нарушением всех чертежей. Совсем недавно здесь выявили фальсификацию творога. Лабораторные тесты показали, что фактический состав продукта имел мало общего с цифрами на этикетке. Сырье поступало из сомнительных источников, а выход готовой продукции не бился с объемами закупленного молока.

"Для местных администраций такие инциденты — тревожный сигнал о необходимости ревизии всей цепочки поставок. Нарушения в пищевой промышленности часто идут рука об руку с провалами в муниципальном контроле", — отметил эксперт Pravda.Ru политолог Владимир Орлов.

В Россельхознадзоре настаивают, что подобные действия уничтожают доверие к региональным брендам. Проблема не только в конкретной пачке масла, а в искажении общей картины рынка. Когда один игрок срезает углы, остальные оказываются в неравных условиях, что провоцирует деградацию всей отрасли.

Меры защиты для жителей

Для предотвращения подобных "сюрпризов" в Ростовской области планируют усилить мониторинг за перемещением подконтрольных товаров. Каждая транзакция должна быть прозрачной, как стекло. Любое отклонение от маршрута или использование невалидных свидетельств будет караться жестче, чтобы не допустить появления суррогатов на полках магазинов.

"Юридическая чистота производства — единственный способ избежать судебных исков и административных штрафов. Предпринимателям нужно понимать, что цифровая тень от их действий остается в базе навсегда", — подчеркнула специально для Pravda.Ru юрист Светлана Фёдорова.

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Ответы на популярные вопросы

Как проверить подлинность масла?

Пользоваться мобильными приложениями для сканирования маркировки "Честный знак". Система покажет весь путь продукта от фермы до прилавка.

Что делать при покупке суррогата?

Сохранить чек, сфотографировать товар и направить жалобу через электронную приемную Роспотребнадзора или Россельхознадзора.