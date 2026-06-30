Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Увеличение численности змей: новые правила грибных охот в Кировской области
Скрытая стратегия выживания: биологи нашли необъяснимый парадокс в мозге обычных голубей
Курган: цены на частных заправках на бензин АИ-95 взлетели до 99,99 рубля за литр
Зимой дороже золота не мясо, а этот щавель: борщ получается совсем другим
Бензин начали продавать как картошку: юрист объяснил, чем может закончиться подобная торговля
Французская верхушка в панике: бюджетные дыры вынудили Париж пойти на опасный финансовый подлог
Болезнь не выбирает жертву по достатку: Лерчек поделилась единственным способом победить рак
Красноярский край: спасатели ликвидировали 40 лесных пожаров на площади 88 тысяч гектаров
Тело превратится в сталь: жесткий поминутный протокол заменит многочасовые походы в спортзал

Одна проверка испортила аппетит: в Ростовской области нашли сливочное масло с сомнительной историей

Россия » Юг » Ростов-на-Дону

В Мясниковском районе Ростовской области накрыли партию сомнительного сливочного масла, которая могла попасть на столы потребителей. Местное предприятие пыталось легализовать товар через аннулированный ветеринарный сертификат. Документ отозвали ранее из-за брака продукции, но бизнесмен решил проигнорировать запреты надзорных органов. Эта ситуация вскрыла системные проблемы с контролем качества в регионе, где неделей ранее уже находили поддельный творог.

Хлеб с малом
Фото: https://ru.freepik.com by chandlervid85 is licensed under Free
Хлеб с малом

Масло вне закона

Инспекторы Россельхознадзора обнаружили, что коммерсант использовал "мертвые" документы для реализации товара. Проштрафившуюся партию официально признали несоответствующей требованиям безопасности, что автоматически лишило ее права на продажу. Вместо утилизации или переработки владелец выбрал путь обхода цифровых фильтров системы прослеживаемости.

"Махинации с ветеринарными сертификатами — это попытка закрасить ржавчину на старом механизме. Когда цепочка контроля разрывается на этапе оформления, конечный продукт превращается в кота в мешке", — объяснил в беседе с Pravda.Ru эксперт по ЖКХ и тарифам Евгений Блех.

Сейчас ведомство ограничилось официальным предостережением. Однако повторные нарушения могут привести к полной блокировке деятельности площадки. Технический сбой в подаче документов здесь исключен — система фиксирует аннулированные бланки мгновенно, поэтому действия предпринимателя выглядят как осознанный риск.

Серия молочных скандалов

Мясниковский район в последнее время напоминает стройку с нарушением всех чертежей. Совсем недавно здесь выявили фальсификацию творога. Лабораторные тесты показали, что фактический состав продукта имел мало общего с цифрами на этикетке. Сырье поступало из сомнительных источников, а выход готовой продукции не бился с объемами закупленного молока.

"Для местных администраций такие инциденты — тревожный сигнал о необходимости ревизии всей цепочки поставок. Нарушения в пищевой промышленности часто идут рука об руку с провалами в муниципальном контроле", — отметил эксперт Pravda.Ru политолог Владимир Орлов.

В Россельхознадзоре настаивают, что подобные действия уничтожают доверие к региональным брендам. Проблема не только в конкретной пачке масла, а в искажении общей картины рынка. Когда один игрок срезает углы, остальные оказываются в неравных условиях, что провоцирует деградацию всей отрасли.

Меры защиты для жителей

Для предотвращения подобных "сюрпризов" в Ростовской области планируют усилить мониторинг за перемещением подконтрольных товаров. Каждая транзакция должна быть прозрачной, как стекло. Любое отклонение от маршрута или использование невалидных свидетельств будет караться жестче, чтобы не допустить появления суррогатов на полках магазинов.

"Юридическая чистота производства — единственный способ избежать судебных исков и административных штрафов. Предпринимателям нужно понимать, что цифровая тень от их действий остается в базе навсегда", — подчеркнула специально для Pravda.Ru юрист Светлана Фёдорова.

Нарушение Последствие
Аннулированный сертификат Официальное предостережение, риск блокировки
Фальсификация творога Изъятие продукции, штрафные санкции

Ответы на популярные вопросы

Как проверить подлинность масла?

Пользоваться мобильными приложениями для сканирования маркировки "Честный знак". Система покажет весь путь продукта от фермы до прилавка.

Что делать при покупке суррогата?

Сохранить чек, сфотографировать товар и направить жалобу через электронную приемную Роспотребнадзора или Россельхознадзора.

Экспертная проверка: эксперт по ЖКХ и тарифам Евгений Блех, политолог Владимир Орлов, юрист Светлана Фёдорова
Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Сейчас читают
Ступни как наждачная бумага: простое аптечное средство за неделю вернет им младенческую мягкость
Красота
Ступни как наждачная бумага: простое аптечное средство за неделю вернет им младенческую мягкость
Китай открывает Белоруссии путь к большим деньгам: Минск вышел на маршрут, который нервирует Запад
Мир. Новости мира
Китай открывает Белоруссии путь к большим деньгам: Минск вышел на маршрут, который нервирует Запад
Секретный рецепт из СССР: как приготовить ту самую "Коровку", которая тает во рту
Еда и рецепты
Секретный рецепт из СССР: как приготовить ту самую "Коровку", которая тает во рту
Популярное
Стулья разъехались окончательно: Белоруссию поставили перед фатальным выбором

Минск оказался в эпицентре масштабного противостояния, где привычные методы лавирования между Востоком и Западом внезапно утратили свою прежнюю эффективность.

Стулья разъехались окончательно: Белоруссию поставили перед фатальным выбором
Градус ненависти зашкаливает: поступок пожилого мужчины в Гданьске взорвал польские соцсети
Градус ненависти зашкаливает: поступок пожилого мужчины в Гданьске взорвал польские соцсети
Очереди на АЗС привели к срочным решениям: что теперь будет с поставками топлива
Фуры встали наглухо: Пашинян выбрал тактику отрицания очевидного на границе с Россией
Теракт в элитном районе Монако ударил по шансам Украины на вступление в ЕС Любовь Степушова Запредельная дерзость: западный конкурс определил новые цели для ударов по России Андрей Николаев
Стелс-магия окончательно рассеялась: атомные гиганты РФ превратили флагман США в мишень
Западные разбойники доигрались: Россия превратила танкеры в неприступные плавучие крепости
Китай открывает Белоруссии путь к большим деньгам: Минск вышел на маршрут, который нервирует Запад
Китай открывает Белоруссии путь к большим деньгам: Минск вышел на маршрут, который нервирует Запад
Последние материалы
Польша ударила по Киеву громким заявлением: польский народ требует поставить Киев на место
У самой кромки воды началась охота: морские блохи всё чаще кусают туристов на Азове
Европа пугает россиян закрытыми границами: туристический шенген оказался живучее угроз
Новый хит из Японии? Toyota Raize показал, как можно получить полный привод без переплат
Макияж, который дышит: 8 приемов против жирного блеска, которые не перегружают кожу
Справки "самому себе" больше не помогут: как новые правила ЦБ закрывают доступ к кредитам
Одна проверка испортила аппетит: в Ростовской области нашли сливочное масло с сомнительной историей
Деньги ушли на крипту и тачки: американский режиссёр лишится свободы из-за обмана Netflix
Маршрут тот же, ощущения другие: на трассе М-4 "Дон" появились изменения для водителей
Красивые ноги начинаются не с кардио: четыре упражнения изменят силуэт быстрее ожиданий
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.