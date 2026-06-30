Маршрут тот же, ощущения другие: на трассе М-4 "Дон" появились изменения для водителей

Дорожные службы перенастроили движение на ключевых узлах трассы М-4 Дон в Краснодарском крае. Основные работы затронули участки в районе Горячего Ключа и соседних населенных пунктов, где фиксировалась высокая плотность транспортного потока. Специалисты внедрили технические решения для разделения встречных и попутных курсов, чтобы минимизировать риски лобовых столкновений. Новая разметка и барьеры помогут водителям лучше ориентироваться на сложных развязках и съездах к придорожным сервисам. В материале разберем, где именно изменилась привычная схема навигации и какие инженерные средства для этого применили.

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Бетонные щиты и новая разметка

На отрезке между 1402-м и 1403-м километрами дорожники смонтировали осевое железобетонное ограждение типа нью-джерси. Этот массивный барьер физически закрывает возможность для опасных разворотов в неположенных местах. Такая конструкция считается одной из самых надежных, так как профиль блока при контакте с колесом возвращает автомобиль в свою полосу, не давая ему перевернуться или вылететь на встречную линию.

"Установка барьеров типа нью-джерси — это стандарт для скоростных магистралей с высокой интенсивностью. В южных регионах, где поток туристов возрастает в разы, такие меры позволяют держать трафик в четких границах", — объяснила в беседе с Pravda.Ru эксперт по инфраструктуре и благоустройству регионов Ольга Морозова.

В районе транспортной развязки на 1385-м километре в Горячем Ключе появились делиниаторы. Специальные ограничители установили на обочинах и разделительной полосе. Они работают как жесткие визуальные и физические подсказки, не позволяющие хаотично перестраиваться перед поворотами.

Скорость без резких маневров

Для безопасного выезда с примыкающих территорий на 1389-м километре обустроили переходно-скоростную полосу. Теперь транспорт, вливающийся в основной поток в обратном направлении, может спокойно набрать скорость, не заставляя других водителей резко бить по тормозам. Это решение разгружает узкое место, где раньше часто возникали локальные заторы из-за медленных маневров.

"Создание полос разгона и торможения радикально меняет пропускную способность участка. Чем меньше разница в скорости между основным потоком и выезжающими машинами, тем ниже вероятность тяжелых аварий", — подчеркнула специально для Pravda.Ru эксперт по чрезвычайным ситуациям и природным рискам Ирина Петрова.

Корректировки коснулись и станицы Пятигорской, поселка Мирный, а также сел Горское и Пшада. На участках с 1401-го по 1471-й километр инженеры увеличили длину направляющих островков. Параллельно с этим дорожные знаки перенесли на новые позиции, чтобы они попадали в поле зрения водителей заблаговременно.

Защита у села Горское

На 1439-м километре трассы возле села Горское смонтировали дополнительные удерживающие конструкции. Их разместили прямо по разделительному островку. Это стало финальным штрихом в текущем цикле модернизации участка, направленным на полную ликвидацию возможности выезда на полосу встречного движения.

"Любые изменения в схеме движения требуют времени на привыкание, но именно инженерная защита, а не только штрафы, реально снижает смертность на дорогах. Перенос знаков и удлинение островков — это работа на опережение ошибок водителя", — отметил в беседе с Pravda.Ru юрист по региональному законодательству и административным вопросам Светлана Фёдорова.

Параметр Что меняется Осевое ограждение Железобетонные блоки нью-джерси на 1402-1403 км. Развязка в Горячем Ключе Установка делиниаторов на 1385 км. Выезд из поселков Новая полоса разгона на 1389 км.

Ответы на популярные вопросы

Помогут ли блоки нью-джерси от лобовых столкновений?

Да, тяжелые бетонные ограждения практически исключают прорыв автомобиля на встречную полосу даже при серьезном ударе.

Зачем переносили дорожные знаки в районе Пшады?

Их установили так, чтобы водитель видел информацию раньше и успевал плавно перестроиться в соответствии с новой конфигурацией островков.