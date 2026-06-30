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Пять миллиардов против большой воды: Краснодарское водохранилище готовят к масштабному обновлению

Россия » Юг » Краснодар

Краснодарское водохранилище готовят к масштабному обновлению, которое затронет интересы миллионов жителей Кубани и Адыгеи. Искусственное море, десятилетиями сдерживавшее паводки и питавшее рисовые чеки, требует обновления технической базы из-за износа конструкций. Проект стоимостью более пяти миллиардов рублей нацелен на предотвращение катастрофических подтоплений и стабилизацию подачи воды в засушливые периоды. В ходе работ строители укрепят берега и полностью модернизируют очистные системы объекта. Весь процесс займет несколько лет и потребует ювелирной точности в управлении водными ресурсами региона.

Водохранилище
Фото: mos.ru by Фото: пресс-служба комплекса городского хозяйства Москвы, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Водохранилище

Сроки и бюджет большой стройки

Государство выделяет на ремонтные работы 5,3 млрд рублей. Эти деньги пойдут траншами через механизм субсидий на капитальные вложения. Подрядчика, который возьмет на себя ответственность за ключевой гидроузел юга, выберут на аукционе до середины лета 2026 года. Инженерная подготовка территории начнется сразу после подписания контрактов.

График работ рассчитан на четыре года. Финальную точку специалисты планируют поставить к 30 октября 2030 года. Такая длительность объясняется необходимостью проводить монтаж без полной остановки работы гидроузла, чтобы не оставить аграриев без полива, а города без водоснабжения.

"Масштабные вливания в инфраструктуру такого уровня позволяют регионам выйти на новый уровень финансовой устойчивости. Обновление водохранилища защитит аграрный сектор от потерь и создаст базу для привлечения новых инвестиций в переработку", — отметил в беседе с Pravda.Ru Валерий Козлов.

Ремонт плотины и защита берега

Инженеры сосредоточатся на критических узлах системы. Основной объем работ связан с укреплением береговой линии, которая страдает от эрозии при резких колебаниях уровня воды. Модернизация затронет шлюзовые механизмы и системы сброса, что критично в периоды таяния снегов в горах и затяжных ливней.

Экологический аспект проекта предусматривает установку новых систем фильтрации. Это поможет снизить концентрацию взвешенных частиц и улучшить качество воды, поступающей в нижнее течение Кубани. Власти обещают следить за сохранением мест стоянок перелетных птиц и путей миграции рыбы в акватории.

"При таких работах всегда возникают краткосрочные риски для локальных зон, но в перспективе десятилетий это единственный способ избежать прорыва дамб. Мы прогнозируем, что обновленные системы очистки снизят нагрузку на речную среду на треть", — подчеркнул специально для Pravda.Ru Игорь Степанов.

Этап проекта Сроки и содержание
Торги Завершение до 15 июля 2026 года
Активная фаза 2026 – 2030 годы
Результат Безаварийная работа до 2050 года

Внимание к объекту объясняется его ролью в безопасности Краснодара. Риск перелива воды через гребень плотины при текущем состоянии сооружений оценивается как стабильный, но требующий профилактики. Обновление станет страховкой от климатических сюрпризов, частота которых на юге России растет ежегодно.

"Старые нормативы уже не справляются с аномальными осадками. Реконструкция позволит более гибко регулировать стоки и минимизировать ущерб для частного сектора в поймах", — объяснила эксперт Pravda.Ru Ирина Петрова.

Ответы на популярные вопросы

Зачем тратить 5 миллиардов на водохранилище?

Объект построен полвека назад. Механизмы и бетонные конструкции износились, а заиливание дна уменьшило полезный объем, что повышает риск наводнений.

Будут ли отключать воду жителям во время работ?

Техническое задание предполагает проведение всех циклов без остановки штатной эксплуатации. На подачу питьевой воды реконструкция не повлияет.

Экспертная проверка: региональный экономист Валерий Козлов, эколог Игорь Степанов, специалист по ЧС Ирина Петрова
Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
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