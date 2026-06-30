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Красоты Карелии станут дешевле для своих: власти готовят новый список льготных мест

Россия » Северо-Запад » Петрозаводск

Карелия готовит ответный удар по ценам для своих. В республике создадут специальный реестр достопримечательностей, где местные жители смогут отдыхать с дисконтом. Власти пытаются примирить бурно растущий турпоток с комфортом тех, кто живет здесь постоянно. В проект уже включились предприниматели, готовые снижать чеки для держателей региональной прописки.

Кижи, Кижский погост
Фото: commons.wikimedia.org by Reshinna, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Кижи, Кижский погост

Свои билеты в карельскую сказку

Министерство экономического развития региона проектирует систему скидок для жителей республики. Глава ведомства Антон Фокин подтвердил, что работа над базой объектов идет полным ходом. Речь о музеях, заповедниках и парках, где цена входа станет ощутимо ниже для обладателей местной регистрации.

"Туристический бум не должен бить по карману местных. Программа лояльности позволит жителям пользоваться инфраструктурой своего региона без ущерба для семейного бюджета", — объяснил в беседе с Pravda.Ru Антон Громов.

Бизнес-сообщество Карелии восприняло инициативу без сопротивления. Отельеры и владельцы локаций понимают: лояльный местный житель — это лучшая реклама и стабильный спрос в межсезонье. Сейчас власти дорабатывают техническую часть реестра, чтобы подтверждение льготы занимало секунды.

Налоги из хвойных лесов

Цифры подтверждают: Карелия стала магнитом для путешественников. За прошлый год казна региона пополнилась более чем на 652 миллиона рублей за счет отрасли. Рост составил существенные 36,5%. Эти деньги идут на дороги и благоустройство, которые одинаково важны и для гостей, и для горожан.

Показатель Значение за год
Общий доход отрасли 652,5 млн рублей
Турналог 80 млн рублей
Прирост выручки 36,5%

"Карелия показывает пример того, как монетизировать природу правильно. Турналог в 80 миллионов — это конкретные проекты развития, которые видят люди", — отметил специально для Pravda.Ru Илья Роденко.

Бизнес выбирает лояльность

Частные компании уже начали внедрять внутренние скидки, не дожидаясь финала бюрократических процедур. В Лахденпохье и Сортавале владельцы небольших гостевых домов признаются: летом они живут за счет москвичей, но зимой их вытягивают именно соседи. Реестр просто легализует и упорядочит эти отношения.

"Мы видим запрос на доступный семейный отдых внутри республики. Льготы помогут сгладить социальное недовольство от переполненных парков летом", — подчеркнула в беседе с Pravda.Ru Мария Дементьева.

Система будет работать просто: человек показывает паспорт с пропиской и получает скидку на билет или услугу. В перспективе планируется интеграция реестра с цифровыми сервисами региона, чтобы льгота применялась автоматически при онлайн-бронировании.

Ответы на популярные вопросы о туризме

Кто попадет в список льготников?

Жители Карелии с постоянной регистрацией в республике.

Где будут действовать скидки?

В государственных музеях-заповедниках и на объектах бизнеса, вошедших в реестр.

Как доказать право на скидку?

Через паспорт или специальную цифровую карту жителя республики.

Когда заработает новый реестр?

Власти планируют запустить проект в ближайшие месяцы после согласования со всеми участниками рынка.

Экспертная проверка: менеджер по внутреннему туризму Антон Громов, аналитик рынка Илья Роденко, эксперт по семейному отдыху Мария Дементьева
Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
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